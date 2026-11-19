Cùng tham gia có đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Theo kế hoạch, giải đua được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940-13/12/2026). Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế vùng sông nước, góp phần phát triển loại hình thể thao giải trí gắn với phương tiện sinh hoạt đặc trưng của người dân Cà Mau.

Giải đấu năm nay dự kiến có 107 vận động viên, thuộc 24 đoàn đến từ 5 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham gia tranh tài. Các vận động viên thi đấu nội dung cá nhân nam, cự ly đồng hàng 800 m. Đường đua được bố trí trên đoạn sông Trẹm, thuộc xã Thới Bình.

Đoạn sông Trẹm, xã Thới Bình - địa điểm diễn ra các nội dung thi đấu của Giải đua vỏ máy Composite tỉnh Cà Mau mở rộng năm 2026.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra thực tế khu vực dự kiến tổ chức khai mạc, đường đua và các địa điểm phục vụ hoạt động của giải. Đoàn cũng trao đổi, xem xét các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác tổ chức, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ và phương án hỗ trợ vận động viên trong quá trình thi đấu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng (hàng đầu, thứ ba từ trái sang), khảo sát địa điểm tổ chức giải, kiểm tra các điều kiện phục vụ thi đấu.

Đặc biệt, công tác bảo đảm an toàn cho vận động viên được đặt lên hàng đầu. Ban tổ chức sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí lực lượng cứu hộ, cứu đuối, y tế; chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị cần thiết, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an toàn trên toàn tuyến đường đua.

Bên cạnh việc kiểm tra địa điểm thi đấu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn góp ý kịch bản chương trình khai mạc nhằm bảo đảm công tác tổ chức chu đáo, tạo sức hấp dẫn cho sự kiện.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác đến khảo sát khu vực dự kiến trưng bày sản phẩm OCOP, các mặt hàng nông sản và ngư cụ đặc trưng của địa phương, phục vụ hoạt động quảng bá tại sự kiện.

Đoàn khảo sát khu vực trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản và ngư cụ đặc trưng của địa phương.

Theo dự kiến, giải sẽ khai mạc ngày 22/11/2026 tại xã Thới Bình. Thông qua hoạt động này, tỉnh Cà Mau kỳ vọng tạo thêm sân chơi thể thao lành mạnh, hấp dẫn, thu hút đông đảo vận động viên và người dân đến tham gia, cổ vũ; đồng thời quảng bá nét văn hoá sông nước đặc trưng của địa phương, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng đến kỷ niệm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau.

Dịp này, đoàn công tác và lãnh đạo địa phương đã đến tham quan Hội chợ Thương mại - Tiêu dùng Thới Bình năm 2026, diễn ra từ ngày 19/11 đến 26/11 tại Trung tâm Công ích xã Thới Bình./.