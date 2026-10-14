Khảo sát địa điểm tổ chức Chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2027

Đoàn công tác khảo sát vị trí dự kiến bố trí sân khấu, khán đài phục vụ truyền hình trực tiếp. Ảnh: LK

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gồm các đồng chí: Đại tá Cà Văn Lập, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; Đại tá Lê Hà An, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng. Về phía Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tham dự buổi khảo sát.

Đoàn công tác khảo sát các vị trí diễn ra các hoạt động tại Chương trình. Ảnh: LK

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, đánh giá các điều kiện thực tế các địa điểm dự kiến diễn ra các hoạt động tại Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2027: Phương án bố trí sân khấu, khán đài phục vụ truyền hình trực tiếp; khu vực tổ chức trò chơi dân gian, gian hàng “0 đồng”, giới thiệu sản phẩm OCOP; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân; tặng nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng quà Tết cho nhân dân; tặng bò giống cho hộ nghèo...

Đoàn cũng kiểm tra cơ sở vật chất, doanh trại, bếp ăn, hội trường, cảnh quan tại Đồn Biên phòng Vĩnh Châu. Rà soát phương án tổ chức bữa cơm tất niên thân mật quân - dân; bảo đảm an ninh, giao thông, hậu cần và nơi ăn nghỉ cho đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị kết luận sau khi khảo sát thực địa. Ảnh: LK

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2027 có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ…; được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam; tiếp sóng trực tiếp trên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Báo và Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố có biên giới và một số nền tảng mạng xã hội.

Đại tá Cà Văn Lập, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng phát biểu tại Hội nghị kết luận sau khi khảo sát. Ảnh: LK

Đại diện các sở, ngành, địa phương thống nhất các nội dung dự kiến diễn ra tại Chương trình sau khi khảo sát. Ảnh: LK

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên nhằm tri ân đồng bào các dân tộc nơi biên giới đã kiên trì bám trụ, luôn sát cánh, đồng hành cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; là hậu phương vững chắc nơi tiền tuyến giúp cho Bộ đội Bên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Bộ đội Biên phòng; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.