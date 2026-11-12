Khảo sát, đẩy nhanh quy hoạch, nâng tầm du lịch Nhà Mát - Bạc Liêu

Quán Âm Phật Đài - điểm du lịch văn hoá, tâm linh thu hút hàng triệu lượt khách thập phương đến hành hương, chiêm bái mỗi năm.

Đoàn đã khảo sát thực địa khu vực Quán Âm Phật Đài; kiểm tra khu đất dự kiến xây dựng trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau và Không gian trưng bày sản phẩm muối tại phường Hiệp Thành.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (hàng đầu) cùng đoàn công tác khảo sát thực địa khu vực Quán Âm Phật Đài.

Theo báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, phường Hiệp Thành hiện có 8 điểm tham quan du lịch, trong đó 3 điểm được công nhận cấp tỉnh; 21 cơ sở lưu trú, nhà nghỉ với khoảng 300 phòng và 29 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Trong 9 tháng năm 2026, địa phương đón khoảng 2,18 triệu lượt khách, đạt 83,84% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, hạ tầng, dịch vụ du lịch chưa đồng bộ, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, chưa khai thác hiệu quả tiềm năng kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương khảo sát khu đất dự kiến xây dựng trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau và Không gian trưng bày sản phẩm muối tại phường Hiệp Thành.

Đối với Dự án nâng cấp, mở rộng khu Quán Âm Phật Đài, tổng mức đầu tư dự kiến trên 200 tỷ đồng, do Ban Trị sự Quán Âm Phật Đài làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đạt khoảng 15% khối lượng, chủ yếu hoàn thành hệ thống cọc và nền.

Dự án xây dựng trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau và Không gian trưng bày sản phẩm muối có quy mô 7,78 ha; đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự kiến được phê duyệt trong tháng 11/2026.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương xem đồ án quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau và Không gian trưng bày sản phẩm muối.

Đáng chú ý, Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Nhà Mát - Bạc Liêu dự kiến có quy mô khoảng 1.500 ha, thuộc địa bàn 4 xã, phường: Hiệp Thành, Bạc Liêu, Vĩnh Trạch và Vĩnh Hậu. Kinh phí lập quy hoạch khái toán khoảng 5 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Hiện các sở, ngành đang tham mưu về chủ trương, trình tự, thủ tục và điều kiện triển khai.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lý Vỹ Triều Dương báo cáo tình hình triển khai các nội dung liên quan đến Dự án xây dựng khu Quán Âm Phật Đài và công tác lập quy hoạch Khu du lịch quốc gia Nhà Mát - Bạc Liêu.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng uỷ phường Hiệp Thành Trần Minh Hải kiến nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, mở rộng không gian kết nối các địa bàn lân cận để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch liên hoàn. Đồng thời, sớm triển khai đấu giá khu đất khoảng 15 ha để thu hút đầu tư cơ sở lưu trú, trong đó có đề xuất xây dựng khách sạn 21 tầng; thành lập tổ công tác liên ngành hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đồ án quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau và Không gian trưng bày sản phẩm muối tại phường Hiệp Thành.

Ghi nhận sự chủ động của các sở, ngành và địa phương, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: Nhà Mát, đặc biệt là Quán Âm Phật Đài, có tiềm năng lớn về du lịch văn hoá tâm linh và sinh thái. Do đó, cần quy hoạch tổng thể, đầu tư đồng bộ, khai thác hiệu quả các lợi thế hiện có, đồng thời phát triển thêm các dịch vụ tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng để thu hút và giữ chân du khách.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đề nghị Ban Trị sự tiếp tục huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục tại Quán Âm Phật Đài, hướng đến xây dựng nơi đây thành điểm du lịch tâm linh quy mô, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện Phật giáo lớn. Trong quá trình thi công, cần chú trọng phân luồng giao thông, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh và duy trì hoạt động tham quan, chiêm bái, nhất là trong dịp lễ, Tết.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp hoàn thiện quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết; phấn đấu hoàn thành công tác quy hoạch và trình phê duyệt chủ trương đầu tư ngay trong năm 2026 đối với các hạng mục công trình công cộng, trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau và khu trưng bày nghề muối trong khu vực 77 ha. Các vướng mắc về đất đai, mặt bằng cần được rà soát, xử lý theo đúng quy định, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung./.