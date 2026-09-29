Khảo sát đầu tư công tại xã Tân Thành và phường Gia Sàng

Đoàn làm việc tại UBND xã Tân Thành.

Tại xã Tân Thành, Đoàn khảo sát thực tế một số dự án hạ tầng, giáo dục và Khu di tích Đình -đền - chùa Cầu Muối. Kết quả khảo sát cho thấy, các dự án đang ở những giai đoạn triển khai khác nhau. Trong đó, Dự án điểm trông giữ xe đã được bàn giao phần lớn mặt bằng, cơ bản hoàn thành san lấp khu vực đất ruộng và giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Công trình nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng tại phân hiệu 1 Trường Mầm non Tân Thành đang được đẩy nhanh thi công, dự kiến hoàn thành trong năm nay. Dự án cải tạo, nâng cấp đường, vỉa hè trong Khu di tích Đình -đền - chùa Cầu Muối còn vướng mặt bằng nên chưa thể triển khai thi công.

Đoàn khảo sát tại Dự án điểm trông giữ xe Khu di tích Đình - đền - chùa Cầu Muối, xã Tân Thành.

Tại phường Gia Sàng, Đoàn khảo sát thực tế tại Dự án Khu tái định cư Trại Bầu (tổ 4) với quy mô 9,78ha, tổng mức đầu tư 335 tỷ đồng, nhằm bố trí tái định cư phục vụ Dự án Hệ thống công trình chống ngập lụt khu vực trung tâm tỉnh (tuyến đê hữu Cầu).

Dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Gia Sàng (tổng mức đầu tư 10,1 tỷ đồng) đã được hoàn thành hệ thống điện phòng học và lan can tầng 3, đang hoàn thiện các hạng mục còn lại để bàn giao đưa vào sử dụng.

Đoàn khảo sát Dự án Khu tái định cư Trại Bầu, phường Gia Sàng.

Qua khảo sát thực tế, Đoàn ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong công tác triển khai các dự án đầu tư công và thực hiện cơ chế, chính sách.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền cơ sở tập trung tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng, tăng cường đôn đốc tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và giải ngân nguồn vốn đúng thời hạn.