Khảo sát đầu tư công tại phường Gia Sàng và xã Tân Thành

Quang cảnh buổi làm việc.

Qua khảo sát cho thấy, công tác quản lý ngân sách, đầu tư công và thực hiện chính sách tại hai địa phương cơ bản theo quy định, song còn vướng mắc trong phân bổ, sử dụng nguồn lực.

Tại phường Gia Sàng, Dự án Khu dân cư liền kề Hương Sơn có tổng nguồn vốn giao là 28,1 tỷ đồng; đến thời điểm khảo sát mới giải ngân 2,8 tỷ đồng, đạt 10%. Theo kế hoạch, Dự án này phải hoàn thành trong năm 2026. Đoàn khảo sát đề nghị địa phương rà soát nguồn vốn, thẩm quyền và đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đối với đất ở hình thành từ chuyển mục đích đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, việc thu tiền sử dụng đất được thực hiện thông qua đấu giá, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Đại biểu phát biểu tại buổi khảo sát.

Đối với xã Tân Thành, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 là hơn 1.016 tỷ đồng, gấp 2 lần giai đoạn 2021-2025. Đoàn giám sát đề nghị địa phương rà soát cơ sở xác định nhu cầu, từng nguồn vốn và khả năng cân đối, bảo đảm kế hoạch sát thực tế, đúng quy định. Cùng với đó, Đoàn giám sát cũng tiến hành rà soát Nghị quyết số 27 ngày 2/7/2026 về điều chỉnh 1,6 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp kinh tế, y tế, văn hóa và vấn đề môi trường.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị hai địa phương rà soát toàn bộ dự án đầu tư công, làm rõ tiến độ, nguồn vốn và trách nhiệm; quản lý ngân sách đúng quy định, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của HĐND tỉnh.