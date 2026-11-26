Hoạt động nhằm đánh giá thực chất hiệu quả hoạt động của lực lượng, đồng thời làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an phường Vĩnh Tuy đã tổ chức triển khai khảo sát đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại trụ sở đơn vị.

Tham dự buổi khảo sát có đại diện Công an thành phố Hà Nội cùng 271 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn phường Vĩnh Tuy.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác tập trung rà soát, đánh giá toàn diện các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của lực lượng, từ số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ đến điều kiện bảo đảm hoạt động tại địa bàn. Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm, khả năng phối hợp với lực lượng Công an phường và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng Tổ, từng thành viên cũng được xem xét, đánh giá cụ thể.

Đặc biệt, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn dân cư được Đoàn công tác quan tâm ghi nhận. Các ý kiến, đề xuất, kiến nghị từ thực tiễn hoạt động không chỉ phản ánh những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở mà còn cung cấp thông tin quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu các giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Thông qua hoạt động khảo sát, Công an thành phố Hà Nội hướng tới việc đánh giá khách quan, toàn diện hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; làm rõ những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế cũng như các khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của lực lượng trong thời gian tới.

Thực tiễn cho thấy, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ địa bàn dân cư. Là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho Công an cấp xã, phường, các thành viên thường xuyên bám sát địa bàn, gần gũi với Nhân dân, kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện những vấn đề phát sinh và hỗ trợ giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, hạn chế nguy cơ phát sinh điểm nóng về ANTT, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Việc tổ chức khảo sát, đánh giá tại phường Vĩnh Tuy thể hiện sự quan tâm của Công an thành phố Hà Nội đối với công tác xây dựng, củng cố lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đây cũng là dịp để nhìn nhận đầy đủ hơn những đóng góp, trách nhiệm và tâm tư, nguyện vọng của từng thành viên, từ đó có định hướng tổ chức lực lượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Với phương châm lấy địa bàn dân cư làm trọng tâm, lấy sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu, việc tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên trên từng tuyến phố, khu dân cư.