Khảo sát, đánh giá thực trạng vai trò của tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam cấp tỉnh

Đại biểu dự Hội nghị khảo sát, đánh giá thực trạng vai trò của các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giảm từ 40 tổ chức xuống còn 30 tổ chức. Trong đó có 5 tổ chức chính trị - xã hội; 21 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; 2 tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và 2 tổ chức khác tiếp tục là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh theo quy định. Tổng số hội viên, đoàn viên của các tổ chức thành viên là 1.578.094 người.

Thời gian qua, các tổ chức thành viên đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Qua đó, đã thực hiện được trên 3.000 buổi tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc, tôn giáo với trên 150.000 lượt người tham dự; tặng 1.908 suất quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Vận động tham gia trên 150.000 ngày công lao động, hiến 119.908 m2 đất; xây mới, nâng cấp, sửa chữa trên 361 km đường giao thông nông thôn, đường liên thôn, đường bê tông nội đồng; đóng góp trên 5,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Xây dựng trên 3.800 mô hình tổ tự quản; lượng rác thải thu gom, xử lý ước tính trên 95 nghìn tấn. Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã tiếp nhận trên 335 tỷ đồng; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ trên 135.000 ngày công lao động dỡ nhà ở cũ, đào móng, san nền, vận chuyển vật liệu xây dựng…

Đại diện tổ chức thành viên phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi khảo sát, Đoàn công tác trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các tổ chức thành viên sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy; việc phối hợp giữa MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức thành viên; vai trò của các tổ chức trong tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đoàn công tác cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.