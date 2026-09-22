Khảo sát, đánh giá thực trạng các mô hình khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh
Ngày 22/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức đoàn công tác khảo sát, đánh giá thực trạng các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh do phụ nữ làm chủ tại một số xã trên địa bàn tỉnh.
Theo chương trình làm việc, đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh đã trực tiếp xuống cơ sở, làm việc tại 3 mô hình kinh tế tiêu biểu trên địa bàn. Cụ thể, đoàn đã khảo sát tại Hợp tác xã TRADI FOODS, thôn Nà Cà, xã Tràng Định; Hợp tác xã Bản Tòong, thôn Còn Tòong, xã Đồng Đăng và Hợp tác xã Chi Lăng, thôn Trung tâm, xã Chi Lăng.
Tại các điểm đến, đoàn công tác tập trung khảo sát tình hình vận hành thực tế, nắm bắt những khó khăn của cơ sở, từ đó nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ thiết thực, giúp hội viên phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình.
Việc tổ chức đoàn khảo sát tại cơ sở nhằm đánh giá đúng thực trạng và hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế do hội viên phụ nữ làm chủ. Kết quả từ đợt kiểm tra, đánh giá không chỉ phục vụ công tác hỗ trợ khởi nghiệp mà còn là cơ sở quan trọng để hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trong thời gian tới.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/khao-sat-danh-gia-thuc-trang-cac-mo-hinh-khoi-nghiep-do-phu-nu-lam-chu-tren-dia-ban-tinh-5105093.html