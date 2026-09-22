Khảo sát, đánh giá thực trạng các mô hình khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh

Thành viên đoàn công tác Hội LHPN tỉnh khảo sát các sản phẩm của Hợp tác xã TRADI FOODS, thôn Nà Cà, xã Tràng Định

Theo chương trình làm việc, đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh đã trực tiếp xuống cơ sở, làm việc tại 3 mô hình kinh tế tiêu biểu trên địa bàn. Cụ thể, đoàn đã khảo sát tại Hợp tác xã TRADI FOODS, thôn Nà Cà, xã Tràng Định; Hợp tác xã Bản Tòong, thôn Còn Tòong, xã Đồng Đăng và Hợp tác xã Chi Lăng, thôn Trung tâm, xã Chi Lăng.

Thành viên đoàn công tác Hội LHPN tỉnh tham quan khu vực chế biến thực phẩm của Hợp tác xã TRADI FOODS, thôn Nà Cà, xã Tràng Định

Tại các điểm đến, đoàn công tác tập trung khảo sát tình hình vận hành thực tế, nắm bắt những khó khăn của cơ sở, từ đó nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ thiết thực, giúp hội viên phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình.

Thành viên đoàn công tác Hội LHPN tỉnh trao đổi quy với đại diện Hợp tác xã Bản Tòong, thôn Còn Tòong, xã Đồng Đăng

Việc tổ chức đoàn khảo sát tại cơ sở nhằm đánh giá đúng thực trạng và hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế do hội viên phụ nữ làm chủ. Kết quả từ đợt kiểm tra, đánh giá không chỉ phục vụ công tác hỗ trợ khởi nghiệp mà còn là cơ sở quan trọng để hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trong thời gian tới.