Khảo sát, đánh giá sản phẩm du lịch đoàn tàu Hà Nội - Thái Nguyên

Các đại biểu khảo sát tại ga Lưu Xá (Thái Nguyên).

Tham gia chương trình có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh, các chi hội du lịch, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch TP. Hà Nội, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội; các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp du lịch, lữ hành, phóng viên, nhà báo, KOLs, blogger du lịch; đại diện chính quyền địa phương và các các khu, điểm du lịch.

Chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ trong hành trình để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Trong chương trình, đoàn đại biểu trải nghiệm chuyến tàu từ ga Hà Nội đến ga Lưu Xá (Thái Nguyên). Trong khoảng 2 giờ tàu chạy, các thành viên tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ, thưởng trà và khám phá các gian hàng trưng bày đặc sản địa phương, qua đó cảm nhận những nét đặc sắc trong văn hóa và đời sống của người dân Thái Nguyên.

Tại Thái Nguyên, đoàn đến dâng hương, tham quan Di tích lịch sử Quốc gia 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái; trải nghiệm thưởng trà tại Hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên; Hợp tác xã chè Hảo Đạt và khám phá Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải.

Các đại biểu đánh giá cao tiềm năng kết nối giao thông đường sắt với các điểm đến văn hóa, lịch sử, du lịch cộng đồng và vùng chè đặc trưng của Thái Nguyên.

Các đại biểu thưởng trà Thái Nguyên.

Chương trình là dịp để các doanh nghiệp lữ hành, cơ quan báo chí và những người làm truyền thông trực tiếp trải nghiệm, đóng góp ý kiến hoàn thiện sản phẩm, hướng tới xây dựng các tour du lịch hấp dẫn, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.