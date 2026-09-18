Khảo sát, đánh giá các nội dung về công nhận Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn mức 1

Tham gia đoàn khảo sát có lãnh đạo các cục, vụ của Học viện; các thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định.

Về phía tỉnh Lạng Sơn, dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hiện có tổng số 45 cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động. Đến nay, so với các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 theo Quy định số 396-QĐ/TW ngày 6/1/2026 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, trường đã đạt 6 nhóm tiêu chí, đạt 51/51 chỉ tiêu.

Trong đó, có một số chỉ tiêu vượt yêu cầu như: tỷ lệ giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm đạt 89,5%, vượt 14,5%; tỷ lệ giảng viên có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên đạt 100%, vượt 10%; tỷ lệ giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đạt 100%, vượt 20%; tỷ lệ giảng viên giữ ngạch giảng viên chính (viên chức hạng II) đạt 88,24%, vượt 28,24%...

Thành viên Đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến kết quả tự đánh giá của nhà trường; hồ sơ minh chứng đối với từng nhóm tiêu chí, chỉ tiêu; công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và các điều kiện bảo đảm để nhà trường duy trì, phát triển đáp ứng các tiêu chí trường chính trị chuẩn.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn mức 1 là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh, nhất là trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Bám sát các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, tỉnh đã chỉ đạo nhà trường triển khai các nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn mức 1. Qua đó, các mặt công tác của nhà trường có chuyển biến khá toàn diện, nhiều tiêu chí, chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt yêu cầu đề ra.

Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn; xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, vững về chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tiễn; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực phù hợp để nhà trường giữ vững chuẩn mức 1, từng bước phấn đấu đạt chuẩn mức 2, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Lạng Sơn và những nỗ lực của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ trong quá trình xây dựng trường chính trị chuẩn.

Đồng chí khẳng định: Đến nay, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã đạt các tiêu chí về trường chính trị chuẩn theo Quy định số 396. Đây là cơ sở để Hội đồng thẩm định công nhận trường đạt chuẩn mức 1 thời gian tới.

Đồng chí đề nghị Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tiếp tục bám sát các quy định, hướng dẫn mới để kịp thời rà soát, cập nhật, hoàn thiện quy chế hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện mới; tiếp tục củng cố, vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn.

Đồng chí lưu ý: Thời gian tới nhà trường cần đổi mới đào tạo, bồi dưỡng theo hướng bám sát thực tiễn ở cơ sở; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn gắn với yêu cầu phát triển của tỉnh. Đồng thời tập thể, cán bộ, giảng viên giữ vững đoàn kết; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng, chủ động khai thác học liệu số và các phương thức đào tạo hiện đại, góp phần xây dựng môi trường học tập linh hoạt, hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn mới.

Đoàn khảo sát kiểm tra thực tế tại thư viện Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Trong chương trình, Đoàn khảo sát đã kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện bảo đảm hoạt động của nhà trường.