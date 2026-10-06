Khảo sát cung đường du lịch ruộng bậc thang, trải nghiệm hái chè tại xã Bản Liền

Đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm trên đồi chè Shan tuyết tại xã Bản Liền.

Cung đường khảo sát đưa đoàn qua những triền núi, thung lũng và cánh đồng ruộng bậc thang của xã Bản Liền. Giữa không gian mùa lúa chín, các thành viên trong đoàn trực tiếp xuống ruộng gặt lúa, tìm hiểu cách canh tác và nghe người dân chia sẻ về tập quán sản xuất được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đoàn khảo sát trải nghiệm hái chè Shan tuyết cùng người dân địa phương tại xã Bản Liền.

Điểm nhấn khác của hành trình là trải nghiệm tại vùng chè Shan tuyết. Giữa những cây chè cổ thụ xanh mướt, đoàn khảo sát cùng người dân hái chè, tìm hiểu quy trình chăm sóc, thu hái và chế biến. Không chỉ là sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, vùng chè còn được nhìn nhận là tài nguyên để xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Điều tạo nên sức hấp dẫn riêng của Bản Liền là những câu chuyện do chính người dân địa phương kể. Từ nguồn gốc bản làng, phong tục, nghề truyền thống đến đời sống sinh hoạt, mỗi câu chuyện giúp du khách hiểu sâu hơn về văn hóa địa phương.

Qua khảo sát Bản Liền cho thấy tiềm năng hình thành sản phẩm du lịch gắn ruộng bậc thang, chè Shan tuyết, văn hóa bản địa, trong đó người dân giữ vai trò chủ thể. Đây cũng là hướng để biến những giá trị sẵn có của địa phương thành trải nghiệm du lịch có chiều sâu, góp phần tạo sinh kế và nâng cao giá trị nông sản.