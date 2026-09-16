Khảo sát công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng tại Chi bộ Quân sự phường Pleiku

Đoàn do Đại tá Trương Quang Sinh - Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 5, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 5 làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đại diện Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan Quân khu 5.

Tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát số 1124 tập trung khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ Quân sự phường Pleiku.

Các thành viên đoàn và đại diện Chi bộ Quân sự phường trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Qua khảo sát, Đoàn Giám sát số 1124 ghi nhận Chi bộ Quân sự phường Pleiku đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương được quan tâm, góp phần bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn.