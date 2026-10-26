Khảo sát công tác quản lý, sử dụng biên chế tại phường đông dân nhất TP.HCM

Toàn cảnh buổi khảo sát.

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo phường Dĩ An đã báo cáo khái quát tình hình tổ chức bộ máy, thực trạng quản lý, sử dụng biên chế và nhu cầu nhân lực gắn với vị trí việc làm trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo báo cáo, phường Dĩ An sở hữu các đặc điểm định lượng vô cùng đặc thù tạo ra áp lực quản lý lớn. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng, trong khi yêu cầu về chất lượng, tiến độ giải quyết công việc ngày càng cao.

Ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An trả lời đoàn khảo sát.

Lãnh đạo phường cho biết, một số lĩnh vực đang chịu áp lực lớn về nhân lực như đất đai, xây dựng, công nghiệp, tài chính - kế toán và chuyển đổi số. Đây là các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu nhưng đang bị thiếu nhân sự chuyên trách dẫn đến phải kiêm nhiệm.

Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi số đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chuẩn hóa, số hóa dữ liệu, vận hành các hệ thống phần mềm và xử lý đồng thời hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử. Điều này làm gia tăng áp lực công việc đối với đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là tại các vị trí trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính và tham mưu quản lý nhà nước.

Ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND phường Dĩ An báo cáo với đoàn công tác.

Theo số liệu trong báo cáo của phường, khối chính quyền được giao 70 biên chế, hiện có 66 người; một số vị trí chuyên môn còn khuyết nhân sự. Trên cơ sở rà soát khối lượng công việc thực tế, phường đề xuất quan tâm bố trí nhân lực phù hợp, ưu tiên các lĩnh vực chuyên môn sâu đang quá tải, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị phường Dĩ An tiếp tục rà soát toàn diện các đầu việc, đánh giá cụ thể khối lượng và tính chất công việc của từng vị trí.

Qua đó phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức.

Việc bố trí nhân lực cần có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những vị trí quan trọng, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thiết yếu.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM phát biểu kết luận.

Phường cần chủ động sắp xếp, phân công và phát huy tối đa năng lực của đội ngũ hiện có.

Sử dụng biên chế tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm mỗi vị trí được bố trí phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc phân công chưa hợp lý.

Đối với những khó khăn, vướng mắc và đề xuất về nhu cầu biên chế của địa phương, ông Lê Quốc Phong ghi nhận và cho biết sẽ xem xét trên cơ sở báo cáo cụ thể, số liệu thực tiễn và yêu cầu công việc của từng vị trí.