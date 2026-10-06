Khảo sát công tác quản lý đầu tư công tại xã Na Rì

Đoàn giám sát làm việc tại xã Na Rì.

Đoàn giám sát tập trung kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý đầu tư công, ngân sách nhà nước; đồng thời khảo sát thực tế một số công trình, dự án trên địa bàn như: Đường nội thị phía Tây, tuyến đường Phiêng Cuôn - Bản Sảng…

Khảo sát tại công trình đường Phiêng Cuôn - Bản Sảng, xã Na Rì.

Theo báo cáo của UBND xã Na Rì, giai đoạn 2021-2025, tổng kế hoạch đầu tư công sau sắp xếp hơn 117,85 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 112,99 tỷ đồng, đạt 95,88%. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã được giao làm chủ đầu tư 32 dự án với tổng kế hoạch vốn hơn 25,45 tỷ đồng, giải ngân hơn 20,32 tỷ đồng, đạt trên 79,8% kế hoạch vốn.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn sau bổ sung của xã gần 32 tỷ đồng. Đến ngày 1-10, lũy kế giải ngân đạt hơn 5,7 tỷ đồng, bằng 17,8% kế hoạch; riêng nguồn vốn bố trí cho các công trình, dự án đạt trên 26,9%. Xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Trong công tác thu ngân sách, đến ngày 1-10, xã Na Rì thu đạt hơn 20,32 tỷ đồng, bằng 100,85% dự toán năm. Tuy nhiên, nguồn thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp còn thấp, trong khi khối lượng nhiệm vụ được phân cấp tăng, gây khó khăn cho việc cân đối và bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đối với các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh, xã Na Rì đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, an sinh xã hội, giáo dục, văn hóa và đất đai. Đến nay, 26 hộ dân tộc thiểu số thuộc đối tượng thụ hưởng đã được miễn tiền sử dụng đất; chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh đã được thực hiện cho 108 hộ bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, với tổng kinh phí hơn 1,74 tỷ đồng.

Qua khảo sát thực tế và làm việc với địa phương, Đoàn giám sát trao đổi, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quản lý đầu tư công, ngân sách nhà nước và triển khai các cơ chế, chính sách sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đoàn cũng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của xã để tổng hợp, xem xét trong quá trình giám sát.