Khảo sát công tác quản lý đầu tư công tại xã Bằng Thành

Đồng chí Trần Thị Lộc phát biểu tạibuổi khảo sát.

Năm 2026, xã Bằng Thành được giao hơn 45 tỷ đồng vốn đầu tư công để thực hiện 32 dự án, công trình. Đến hết tháng 9, địa phương đã giải ngân hơn 17 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã tiếp nhận, rà soát các dự án, công trình chuyển tiếp từ các đơn vị trước sắp xếp; tổ chức thực hiện, phân bổ, quản lý và sử dụng vốn theo quy định. Tuy nhiên, tiến độ một số dự án còn chậm do phải điều chỉnh thiết kế, biến động giá vật liệu và ảnh hưởng của thiên tai.

Đoàn công tác khảo sát thực địa tại Trường Mầm non Bằng Thành, Phân hiệu Nhạn Môn.

Đoàn đã xem xét hồ sơ quản lý đầu tư công; khảo sát thực tế tại Trường Mầm non Bằng Thành, Phân hiệu Nhạn Môn; Dự án hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng bản, văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số tại thôn Ngã Ba và Dự án xây dựng hạ tầng trung tâm xã.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý đầu tư công, ngân sách nhà nước, các số liệu chưa thống nhất; trao đổi giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện các công trình, dự án và kế hoạch vốn được giao.

Đoàn công tác khảo sát tại Dự án hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng bản, văn hoá truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số tại thôn Ngã Ba.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Lộc ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong triển khai các nguồn vốn đầu tư.

Đồng chí đề nghị xã Bằng Thành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tập trung tổ chức thực hiện các công trình, dự án đã được bố trí vốn, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.