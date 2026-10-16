Khảo sát công tác quản lý chất thải rắn y tế tại Khu xử lý chất thải rắn Cầu Diễn

Theo ông Nguyễn Văn Bằng - Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư thiết bị môi trường 13, URENCO 13 thực hiện ký kết hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với các chủ nguồn thải và các cơ sở y tế, gồm: Bệnh viện, trung tâm y tế, thú y, phòng khám chữa bệnh tư nhân nằm trên địa bàn được cấp phép hoạt động.

Đoàn khảo sát tại khu điều hành của lò hấp chất thải y tế do Công ty URENCO 13 vận hành tại phường Xuân Phương. Ảnh: Vân Hà

Công ty có 8 xe chuyên dụng, 3 xe mô tô và 100% xe lắp đặt thiết bị định vị GPS kết nối dữ liệu giám sát, có tần suất thu gom hằng ngày hoặc 2 lần/ngày (với cơ sở phát sinh lớn); thu gom 2-3 lần/ngày với cơ sở y tế phát sinh ít. Các phòng khám khi có rác sẽ báo công ty đến thu gom trong vòng 48 giờ.

Hệ thống lò hấp chất thải y tế tại đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội có tổng công suất được cấp phép xử lý là 13 tấn/ngày, tương đương 4.160 tấn/năm. Công suất hiện tại khoảng 10 tấn/ngày (đạt 76,92% so với công suất thiết kế).

Hiện nay, công nghệ hấp tiệt trùng chất thải y tế bằng hơi nước nhiệt độ cao kết hợp chân không được đánh giá là công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất thế giới trong xử lý chất thải y tế lây nhiễm.

Hệ thống lò hấp chất thải y tế của URENCO 13 có tổng công suất được cấp phép xử lý là 13 tấn/ngày. Ảnh: Vân Hà

Công nghệ này không phát sinh khí thải độc hại (đặc biệt là Dioxin và Furan), bảo vệ môi trường không khí và sức khỏe cộng đồng. Việc ứng dụng công nghệ hấp tiệt trùng tại Cơ sở xử lý chất thải y tế Tây Mỗ - URENCO 13 là bước tiến quan trọng, phù hợp với xu hướng chuyển dịch công nghệ xanh trên thế giới

Trong năm 2025 đến 9 tháng năm 2026, công ty thực hiện quan trắc là 7 lần. Kết quả quan trắc các thông số không khí xung quanh, tiếng ồn, nước thải sau xử lý, nước dưới đất và chất thải rắn y tế sau hấp tiệt trùng đều đạt 100% các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Đối với chất thải y tế sau khi xử lý qua lò hấp tiệt trùng của URENCO 13 đã trút bỏ hoàn toàn tính chất nguy hại lây nhiễm, đạt ngưỡng an toàn theo quy chuẩn để quản lý như rác thải thông thường. Chất lượng nước dưới nước dưới đất đạt 100% quy chuẩn Việt Nam.

Trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Môi trưởng HĐND thành phố Nguyễn Thị Diễm Hằng - Trưởng đoàn khảo sát, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vân Hà

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn khảo sát đã trao đổi với đại diện URENCO 13 về một số nội dung: Công nghệ, công suất thiết kế và công suất thực tế của hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại; việc đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và kết quả quan trắc môi trường định kỳ. Số cơ sở y tế công lập và ngoài công lập đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý. Số ngày thu gom đối với cơ sở y tế phát sinh ít; đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý...

Đồng thời, đoàn khảo sát cũng đề nghị công ty nêu rõ phương án ứng phó sự cố, phương án xử lý khi hệ thống dừng hoạt động; kết quả thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường. Khả năng đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải y tế nguy hại của thành phố đến năm 2030.

Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư thiết bị môi trường 13 Nguyễn Văn Bằng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Vân Hà

Đại diện công ty kiến nghị thành phố hỗ trợ quy hoạch mở rộng mặt bằng hoặc bố trí quỹ đất hạ tầng kỹ thuật riêng biệt cho xử lý chất thải y tế với vùng đệm an toàn; hỗ trợ vốn, ưu đãi tín dụng để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng công suất dây chuyền hấp tiệt trùng đáp ứng mục tiêu 30 tấn/ngày; sớm ban hành, điều chính bộ đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế sát với thị trường; cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra, hướng dân các bệnh viện, phòng khám phân loại triệt để chất thải y tế tại nguồn để giảm tải cho hệ thống xử lý chất thải nguy hại...

Đoàn khảo sát đã ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của công ty để tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố, phục vụ phiên chất vấn sắp tới về lĩnh vực môi trường, trong đó có nội dung quản lý chất thải rắn y tế.