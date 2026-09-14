Khảo sát công tác đánh giá, xếp loại cán bộ tại xã Chợ Mới

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Chợ Mới, việc triển khai đánh giá hằng tháng, hằng quý gắn với KPI và sản phẩm đầu ra đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ; từng bước khắc phục tình trạng đánh giá chung chung, bình quân, tạo cơ sở rõ hơn cho công tác nhận xét, xếp loại cán bộ.

Công tác giao việc, theo dõi nhiệm vụ, lưu giữ hồ sơ minh chứng và ứng dụng phần mềm quản lý, đánh giá từng bước được thực hiện đồng bộ hơn.

Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai như việc cụ thể hóa nhiệm vụ thành sản phẩm đầu ra; xác định khung điểm, hệ số quy đổi và lượng hóa chất lượng công việc đối với một số vị trí; việc đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý theo 6 trục nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục hoàn thiện để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thực tế.

Bên cạnh đó, các hướng dẫn về phương pháp đánh giá, quy đổi sản phẩm, thời điểm chốt số liệu và xếp loại hằng quý vẫn chưa thực sự đồng bộ.

Tại buổi khảo sát, xã Chợ Mới kiến nghị các cấp tiếp tục hoàn thiện hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; nâng cấp phần mềm KPI và đẩy mạnh tập huấn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong quá trình triển khai.

Kết luận buổi khảo sát, Đoàn công tác đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai công tác đánh giá, xếp loại. Đồng thời rà soát các văn bản liên quan đến công tác đánh giá cán bộ; thực hiện giao đúng người, đúng việc, đúng trách nhiệm để bảo đảm việc đánh giá khách quan, chính xác.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp và sẽ nghiên cứu, xem xét điều chỉnh khi có hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.