Khảo sát công tác đánh giá, xếp loại cán bộ tại Sở Tư pháp

Các đại biểu tham dự buổi khảo sát.

Hiện, tổng số người làm việc tại Sở Tư pháp là 123 người. Thời gian qua, việc thực hiện đánh giá, xếp loại hằng tháng, hằng quý tại đơn vị được thực hiện gắn với chức trách, nhiệm vụ, vị trí việc làm và kết quả công tác của từng cá nhân, bảo đảm cá nhân tự đánh giá, tập thể và người có thẩm quyền đánh giá, nhận xét trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định và thông báo kết quả theo quy định.

Kết quả đánh giá, xếp loại quý II năm 2026 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại của Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở, toàn Sở có 20% người xếp loại mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

Tại buổi khảo sát, Sở Tư pháp kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ theo hướng thống nhất; nâng cấp, kết nối Hệ thống quản lý văn bản để tự động cập nhật kết quả xử lý vào điểm KPI, hạn chế việc nhập liệu thủ công nhiều lần.

Kết luận buổi khảo sát, Đoàn công tác đề nghị Sở Tư pháp cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai công tác đánh giá, xếp loại; thực hiện giao đúng người, đúng việc, đúng trách nhiệm để bảo đảm việc đánh giá khách quan, chính xác.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của đơn vị, Đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp và nghiên cứu, xem xét điều chỉnh khi có hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.