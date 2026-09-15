Khảo sát công tác đánh giá, xếp loại cán bộ tại phường Phan Đình Phùng

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức khảo sát việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng, hằng quý tại phường Phan Đình Phùng.

Nội dung khảo sát tập trung vào việc cụ thể hóa các quy định của tỉnh; xây dựng tiêu chí, danh mục sản phẩm; phân công nhiệm vụ; quy trình đánh giá, quản lý minh chứng và ứng dụng phần mềm KPI.

Thời gian qua, Đảng ủy phường Phan Đình Phùng phân công rõ cơ quan tham mưu, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng danh mục sản phẩm, công việc theo yêu cầu “6 rõ”.

Công tác đánh giá từng bước gắn với vị trí việc làm, tiến độ, chất lượng, sản phẩm đầu ra và minh chứng, góp phần khắc phục tình trạng nhận xét chung chung.

Đại biểu trao đổi làm rõ các nội dung liên quan đến công tác đánh giá cán bộ theo KPI.

Trong quý II-2026, phường đã đánh giá 111 cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tỷ lệ cán bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 19,8%, được kiểm soát trên cơ sở kết quả thực hiện công việc.

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát cho thấy phần mềm KPI chưa hoàn thiện; một số tiêu chí, danh mục công việc còn nặng về định tính. Những nhiệm vụ dài hạn, đột xuất hoặc cần sự phối hợp của nhiều đơn vị còn khó lượng hóa theo tháng, quý.

Việc cập nhật sản phẩm, minh chứng chưa đồng đều. Dữ liệu đánh giá chưa liên thông với hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc nên một số nội dung chưa phản ánh đầy đủ đóng góp thực tế của cán bộ.

Đoàn khảo sát kiểm tra hồ sơ đánh giá cán bộ theo KPI tại phường Phan Đình Phùng.

Phường Phan Đình Phùng kiến nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện tiêu chí, danh mục sản phẩm chuẩn và sản phẩm quy đổi; làm rõ phân cấp, cách xác định nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường tập huấn và xây dựng phần mềm dùng chung.

Kết quả khảo sát là cơ sở để cơ quan chức năng nhận diện những hạn chế, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, qua đó từng bước nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ theo hướng dựa trên kết quả công việc cụ thể, công khai, thực chất và có thể kiểm chứng.