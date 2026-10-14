Khảo sát công tác chuẩn bị Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I

Ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 khảo sát công tác chuẩn bị vòng sơ khảo

Tại buổi khảo sát, các thành viên Ban Tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất, sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị kỹ thuật và các điều kiện phục vụ thí sinh, đại biểu trong quá trình diễn ra cuộc thi. Đoàn cũng trao đổi với các đơn vị liên quan về tiến độ triển khai nhiệm vụ, phương án tổ chức và công tác phối hợp thực hiện.

Ban Tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất tổ chức vòng sơ khảo

Liên hoan "Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng" lần thứ I năm 2026 với chủ đề "LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc", dự kiến có tổng giá trị giải thưởng lên đến 240 triệu đồng. Liên hoan do Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng các giọng ca trẻ.

Không gian vòng sơ khảo tại Hội trường Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng

Liên hoan gồm 3 vòng: sơ khảo, bán kết và chung kết. Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra từ ngày 1 - 10/11/2026 tại khu vực Đà Lạt và Phan Thiết. Vòng bán kết tổ chức trong 2 ngày (20 - 21/11/2026) tại khu vực Phan Thiết.

Đêm chung kết và trao giải dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 29/12/2026 tại sân khấu ngoài trời quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng).