Khảo sát công tác chuẩn bị các hoạt động trong khuôn khổ DIGIFEST Đồng Nai 2026

Đoàn công tác khảo sát tại địa điểm ở khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành (phường Long Thành). Ảnh: CTV

Đoàn công tác khảo sát tại các địa điểm gồm: khu vực Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành (phường Long Thành) và Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (phường Trị An). Nội dung khảo sát gồm: tuyến di chuyển, phạm vi khảo sát, nơi đón tiếp, làm việc, công tác hậu cần, chuẩn bị tại từng điểm; thống nhất chương trình, nội dung báo cáo, tài liệu và các điều kiện phục vụ đoàn chuyên gia, thành viên Hội đồng tư vấn.

Theo kế hoạch tổ chức DIGIFEST Đồng Nai 2026, đoàn chuyên gia, thành viên Hội đồng tư vấn dự kiến sẽ khảo sát, ghi nhận thực tế tại khu vực Sân bay Long Thành và Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.

Đoàn khảo sát công tác chuẩn bị tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (phường Trị An). Ảnh: CTV

Đoàn chuyên gia sẽ tìm hiểu các nội dung, lợi thế về phát triển đô thị sân bay, hệ sinh thái hàng không, logistics, hạ tầng số, dữ liệu và các giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ phát triển khu vực; phát triển du lịch sinh thái, kinh tế điểm đến; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bảo tồn, quản lý, quảng bá và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch… Từ đó, nhận diện tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các “bài toán lớn” có thể được giải quyết hoặc tạo chuyển biến thông qua khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...