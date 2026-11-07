Khảo sát công tác chống gian lận thương mại trên biển

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Phạm Mạnh Ngân, Phó tư lệnh Pháp luật Vùng Cảnh sát biển 1.

Trong chương trình hoạt động, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng luồng lạch, mật độ tàu thuyền (bao gồm tàu cá, tàu vận tải) và phương thức hoạt động của các loại tội phạm. Trọng tâm của đợt khảo sát là nhận diện, ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; vận chuyển trái phép hàng hóa và buôn bán hàng cấm trên các tuyến biển thuộc địa phận TP Hải Phòng.

Đoàn công tác làm việc tại đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng).

Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc khu Bạch Long Vĩ; tổ chức lễ tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ và tưởng nhớ đồng bào, ngư dân tử nạn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Tọa đàm về công tác đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại trên biển.

Tại đặc khu Bạch Long Vĩ, đồng chí Mạc Thế Phương cùng đoàn công tác Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng đến thăm và làm việc với cấp ủy, chính quyền, các đơn vị LLVT cùng các cơ quan dân chính đảng; tổ chức tọa đàm, trao đổi thông tin về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu trên biển. Qua đó, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ phối hợp hiệp đồng giữa Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương của thành phố.

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và ngư dân tử nạn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Đoàn công tác cùng kíp tàu CSB 8004 thuộc Hải đoàn 11 (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1).

Trên cơ sở kết quả khảo sát, hai bên phối hợp xây dựng các kế hoạch, phương án đấu tranh trọng điểm, quyết tâm không để hình thành các đường dây, điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên biển.