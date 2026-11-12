Khảo sát công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại xã Năm Căn

Đồng chí PGS-TS Trần Quốc Cường, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương và Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Bộ Công an), chủ trì buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hồ Trúc Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã; đồng chí Phan Thị Trang Phượng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Năm Căn, cùng lãnh đạo công an xã.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, Thượng tá Mạc Chí Tâm, Trưởng Công an xã Năm Căn, cho biết, năm 2026, sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã có diện tích tự nhiên khoảng 70,06 km², dân số hơn 31.174 người. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, lực lượng công an xã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong năm, công an xã phát hiện 13 vụ vi phạm về tệ nạn xã hội với 61 đối tượng, xử phạt tổng số tiền 115,05 triệu đồng; phát hiện 29 vụ vi phạm liên quan đến ma túy với 29 đối tượng, trong đó khởi tố 11 vụ với 11 bị can.

Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Bộ Công an), gợi ý các nội dung trao đổi, thảo luận.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng. Trang Fanpage Công an xã đăng tải, chia sẻ 1.153 bài viết, thu hút hơn 107.508 lượt tương tác và 1,44 triệu lượt tiếp cận; duy trì 192 tổ nhân dân tự quản với 384 thành viên.

Trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, đơn vị tiếp nhận, giải quyết 17.356 hồ sơ thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 100%; cấp định danh điện tử mức độ 2 cho 4.222 trường hợp.

Đồng chí Hồ Trúc Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Năm Căn, trao đổi các nội dung liên quan đến tình hình địa phương.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Hồ Trúc Giang trao đổi, làm rõ thêm việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển.

Đồng thời, thông tin về tình hình tư tưởng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

PGS-TS Trần Quốc Cường, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương,

phát biểu định hướng tại buổi khảo sát.

Ghi nhận kết quả địa phương đạt được, PGS-TS Trần Quốc Cường, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và sự phối hợp giữa các ngành, lực lượng, trong đó Công an giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng chí đề nghị địa phương cụ thể hoá, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với điều kiện thực tiễn, tiềm năng và lợi thế của địa phương.

PGS-TS Trần Quốc Cường lưu ý, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự cần gắn với phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng phát huy các ngành nghề truyền thống, đặc trưng như nuôi thuỷ sản, sản xuất bánh phồng, con giống thuỷ sản. Cùng với đó, địa phương cần chủ động tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân./..