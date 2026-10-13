Khảo sát chuyển đổi nghề khai thác hải sản

Tàu cá ở Tam Xuân.

UBND xã Tam Xuân vừa tổ chức đối thoại, lấy ý kiến ngư dân tại các thôn Long Thạnh, Hà Lộc, Ngọc An, Diêm Điền để xây dựng Đề án chuyển đổi nghề đối với tàu cá hành nghề lưới kéo (giã cào).

Theo rà soát đến tháng 9-2026, xã Tam Xuân có khoảng 258 tàu cá dài từ 6m trở lên, trong đó 44 tàu hành nghề lưới kéo, chiếm khoảng 17,1%. Nghề này tạo việc làm, thu nhập cho ngư dân nhưng có cường lực khai thác cao, tác động đến nền đáy và hệ sinh thái biển. Trong bối cảnh nguồn lợi ven bờ suy giảm, chi phí nhiên liệu và lao động tăng, việc giảm áp lực khai thác, từng bước cơ cấu lại đội tàu là yêu cầu cấp thiết, nhất là tại khu vực Rạn Bà Đậu, Hà Lộc và vùng biển ven bờ.

Theo ông Trần Đắc Cư, Trưởng thôn Long Thạnh, việc chuyển đổi cần có lộ trình phù hợp với điều kiện từng chủ tàu, lao động nghề cá, đồng thời tạo sinh kế thay thế để bảo đảm thu nhập cho ngư dân. Các phương án được đề xuất gồm hỗ trợ chuyển sang nghề khai thác ít tác động đến nguồn lợi thủy sản; hỗ trợ ngư cụ, trang thiết bị, cải hoán phương tiện; đào tạo nghề và phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản, dịch vụ hậu cần, thu mua, chế biến hải sản cùng những sinh kế phù hợp khác.

Ông Lữ Bá Lộc, Bí thư Chi bộ thôn Long Thạnh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Tam Tiến, cho biết ngư dân đã nêu những khó khăn về vốn, phương tiện, ngư cụ, kỹ thuật, lao động và đề xuất nghề chuyển đổi, mức hỗ trợ phù hợp. Các ý kiến sẽ được địa phương tổng hợp để hoàn thiện Đề án hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với tàu lưới kéo giai đoạn 2026-2030, bảo đảm sát thực tế, đúng đối tượng và khả thi.Đề án hướng đến giảm cường lực khai thác ven bờ, bảo vệ và phục hồi nguồn lợi thủy sản, đồng thời duy trì sinh kế, việc làm và thu nhập cho ngư dân.