Khảo sát, chuẩn bị triển khai các dự án du lịch trọng điểm

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực địa để chuẩn bị triển khai dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối - Ảnh: Q.V

Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3/2026, với diện tích hơn 167ha, thuộc các xã: Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn.

Dự án sẽ xây dựng quần thể du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp với hệ thống cơ sở lưu trú tiêu chuẩn từ 3-5 sao, dự kiến đón khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm. Các hạng mục chính gồm công trình dịch vụ, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ lưu trú, công trình thương mại, làng thương mại và hệ thống 5 tuyến cáp treo kết nối khu vực chân núi, nhà ga trung gian với đỉnh núi U Bò.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Tiếp đó, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đã có buổi làm việc để nghe đại diện chủ đầu tư báo cáo tổng quan về quá trình, tiến độ triển khai các dự án du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, UBND tỉnh sẽ bám sát tiến độ từng dự án, phân công rõ trách nhiệm của lãnh đạo UBND tỉnh để theo dõi từng dự án.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đồng hành, kịp thời tháo gỡ nhanh nhất các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề phát sinh. Tỉnh sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của nhà đầu tư đối với việc triển khai các dự án du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh - Ảnh: Q.V

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của nhà đầu tư đối với việc triển khai các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh. Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, vì vậy, cần đưa vào “luồng xanh” để ưu tiên giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh phân công trách nhiệm cho lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi tiến độ của các dự án - Ảnh: Q.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh phân công trách nhiệm cho lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi tiến độ của các dự án. Đối với dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối, các sở, ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ các thủ tục pháp lý, chủ động phối hợp với chủ đầu tư để tổ chức khởi công dự án vào ngày 30/10/2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến cụ thể đối với việc triển khai một số dự án của nhà đầu tư, công tác quy hoạch…