Khảo sát, chuẩn bị phương tiện không người lái phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ

Tham gia đoàn công tác, về phía Bộ CHQS tỉnh Điện Biên có Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng; Đại tá Vương Đình Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính ủy; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cơ quan chuyên môn.

Đoàn công tác khảo sát tại khu vực vận hành cơ chế.

Tại các khu vực khảo sát, đoàn công tác tập trung nghiên cứu đặc điểm địa hình, điều kiện triển khai và yêu cầu sử dụng phương tiện không người lái trong các nội dung diễn tập.

Đại tá Trịnh Đức Thiêm cho biết: Trong chiến tranh hiện đại, phương tiện không người lái, đặc biệt là UAV, ngày càng được sử dụng rộng rãi trong trinh sát, giám sát, thu thập thông tin và hỗ trợ tác chiến. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu công tác huấn luyện, diễn tập phải thường xuyên cập nhật phương thức, phương tiện mới, bảo đảm sát thực tế, chủ động nâng cao khả năng xử trí tình huống của các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nêu phương án sử dụng phương tiện tại thao trường thực binh.

Qua khảo sát thực địa, đoàn công tác thống nhất các nội dung chuẩn bị, phương án triển khai, bảo đảm phương tiện không người lái được sử dụng phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của cuộc diễn tập.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên năm 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2026. Hiện nay công tác chuẩn bị đang được Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai, tổ chức luyện tập phần cơ chế góp phần tổ chức diễn tập đúng kế hoạch, an toàn, thiết thực, sát yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.