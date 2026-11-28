Đoàn khảo sát, tham quan Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức của Bệnh viện Hoàng Việt.

Tham gia đoàn công tác có 11 thành viên, trong đó có 7 chuyên gia đến từ Vương quốc Anh, do PGS.TS Vũ Hoàng Phương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội làm Trưởng đoàn.

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Việt hiện có 80 bác sĩ, nhân viên y tế và 270 cán bộ, nhân viên; 11 phòng chuyên môn, trong đó có khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, 3 phòng mổ và quy mô 200 giường bệnh. Đây là những điều kiện được đoàn công tác tập trung khảo sát, đánh giá nhằm xác định khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn của chương trình.

Tại buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra thực tế hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực và các điều kiện phục vụ công tác khám sàng lọc, phẫu thuật, chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật. Trên cơ sở đó, các bên trao đổi, đánh giá những điều kiện cần thiết, hướng tới bảo đảm an toàn và chất lượng chuyên môn khi triển khai chương trình trong năm 2027.

Cán bộ, y bác sỹ và các chuyên gia đến từ Vương quốc Anh và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội làm việc với Bệnh viện Đa khoa Hoàng Việt.

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Việt cam kết phối hợp, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện cần thiết, góp phần để chương trình được tổ chức thuận lợi, hiệu quả.

Trước đó, trong tháng 11-2026, Tổ chức Noordhoff Craniofacial Foundation (NCF – Vương quốc Anh) cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thuộc các chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Vi phẫu đã thực hiện phẫu thuật miễn phí cho 18 trẻ em mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch trên địa bàn tỉnh. Đây là năm thứ hai liên tiếp Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tổ chức chương trình phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch.

Việc khảo sát, chuẩn bị địa điểm phẫu thuật ngay tại Tuyên Quang là bước quan trọng để chương trình năm 2027 được triển khai hiệu quả, giúp trẻ em mắc dị tật có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, đồng thời giảm chi phí đi lại, ăn ở và những khó khăn cho gia đình trong quá trình điều trị.