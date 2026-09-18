Khảo sát chuẩn bị Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Trưa 18-9, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đoàn công tác khảo sát thực tế tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), chuẩn bị cho Lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại đây.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khao-sat-chuan-bi-le-truy-dieu-an-tang-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-post872248.html