Khảo sát chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Lễ kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang

Đoàn công tác khảo sát tại khu vực đền Chi Lăng

Trong chương trình, đoàn đã trực tiếp khảo sát thực địa khu vực Đền Chi Lăng, Lũy Ải Chi Lăng, sân vận động Bãi Hào và Nhà trưng bày Chiến thắng Chi Lăng.

Lãnh đạo UBND xã Chi Lăng báo cáo dự kiến các nội dung thuộc thẩm quyền được giao làm chủ đầu tư thực hiện chào mừng sự kiện 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427 - 2027)

Dự kiến, các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền sâu rộng và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao quy mô. Bên cạnh đó, nhiều công trình văn hoá, di tích trên địa bàn xã Chi Lăng cũng được đầu tư, nâng cấp trong dịp này như: xây mới, chỉnh trang khuôn viên và Nhà trưng bày Chiến thắng Chi Lăng; nâng cấp mặt sân, hệ thống chiếu sáng, điện trang trí, biểu tượng và tường bao tại sân vận động Bãi Hào và sân vận động xã Chi Lăng phục vụ sự kiện; nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối và các hạng mục phụ trợ khu vực Đền Chi Lăng; triển khai dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Quan Trấn Ải và chuẩn bị chu đáo cho lễ dâng hương, dâng hoa.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại chương trình khảo sát

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại chương trình khảo sát

Lãnh đạo Đảng ủy xã Chi Lăng phát biểu tại chương trình khảo sát

Sau chuyến khảo sát thực địa, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về tiến độ triển khai; phương án bố trí nguồn vốn, tu bổ, nâng cấp, tôn tạo, cải tạo; giao thông kết nối lưu thông; giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi công các hạng mục hạ tầng và công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình phục vụ lễ kỷ niệm.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại chương trình khảo sát

Phát biểu tại chương trình khảo sát, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: UBND xã Chi Lăng tập trung rà soát, khẩn trương hoàn thiện lộ trình chi tiết, hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư hạng mục đường giao thông kết nối Quốc lộ 1A vào Đền Chi Lăng trong năm 2026 để kịp tiến độ phục vụ Lễ kỷ niệm. Công trình cầu vào Đền Chi Lăng, Đền Quan Trấn Ải khẩn trương rà soát hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan, phấn đấu khởi công dự án trong tháng 11/2026.

Đối với dự án cải tạo sân Bãi Hào, Nhà trưng bày Chiến Thắng Chi Lăng và sân vận động trung tâm xã Chi Lăng, các đơn vị liên quan cần tập trung rà soát các hạng mục đầu tư, báo cáo tham mưu để tỉnh có chỉ đạo kịp thời.

Đối với dự án tu bổ, tôn tạo Lũy Ải Chi Lăng, đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện phương án và báo cáo UBND tỉnh xem xét trong năm 2026.

Yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với UBND xã Chi Lăng nghiên cứu, hướng dẫn hoàn thiện các quy hoạch chi tiết liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chi Lăng; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung đề xuất tu bổ, hoàn thiện các hạng mục còn lại của di tích Đền Chi Lăng, đồng thời, các đơn vị liên quan cần rà soát mốc thời gian hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình chính trong tháng 9/2027, qua đó chuẩn bị chu đáo, trang trọng và hiệu quả thiết thực cho lễ kỷ niệm diễn ra thành công.

Kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427 - 2027) là sự kiện lịch sử trọng đại, được xác định tổ chức ở quy mô cấp quốc gia. Theo Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 18/9/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030, trong đó, tỉnh Lạng Sơn được giao chủ trì Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền Chi Lăng và Lễ kỷ niệm ngày 10/10/2027 tại xã Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn). Tỉnh Lạng Sơn cũng đang nghiên cứu, tham mưu, đề xuất tổ chức lễ hội văn hoá, các sự kiện nhân kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427 - 2027) trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp với tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền và quảng bá.