Khảo sát chất lượng tại Nhạc viện TP.HCM

Các đại biểu tham dự chương trình

Tại chương trình, bà Lương Thị Phương Thảo, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng công bố Quyết định thành lập Đoàn khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Nhạc viện TP.HCM. Đoàn đánh giá ngoài gồm 9 thành viên, do GS.TSKH Bùi Văn Ga làm Trưởng đoàn.

Phát biểu khai mạc đợt khảo sát, GS.TSKH Bùi Văn Ga cảm ơn Nhạc viện TP.HCM đã tin tưởng lựa chọn Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng thực hiện đánh giá cơ sở giáo dục. Đoàn đánh giá ngoài gồm 9 thành viên, trong đó nhiều thành viên lần đầu tham gia đánh giá một cơ sở đào tạo đặc thù về âm nhạc.

GS.TSKH Bùi Văn Ga phát biểu khai mạc

Theo GS.TSKH Bùi Văn Ga, qua nghiên cứu báo cáo tự đánh giá, đoàn nhận thấy Nhạc viện TP.HCM có bề dày lịch sử hơn 70 năm, đã đào tạo nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ có tên tuổi, đồng thời có quan hệ hợp tác với các đơn vị, đồng nghiệp trong nước và quốc tế. Nhạc viện cũng xây dựng được uy tín trong lĩnh vực đào tạo âm nhạc, nghệ thuật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn đánh giá ngoài cũng lưu ý một số khó khăn Nhạc viện đang đối mặt, trong đó có vấn đề tự chủ, tài chính và yêu cầu điều chỉnh hoạt động đào tạo trước những thay đổi nhanh của khoa học, công nghệ.

Đặc biệt, GS.TSKH Bùi Văn Ga cho rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra thách thức mới đối với các cơ sở đào tạo nói chung và đào tạo âm nhạc nói riêng. AI hiện có khả năng sáng tác âm nhạc, viết kịch bản, tạo ra sản phẩm biểu diễn..., đặt ra yêu cầu mới về năng lực của người nghệ sĩ và chất lượng đào tạo.

“Thách thức rất lớn đối với Nhạc viện nói riêng và các cơ sở đào tạo nói chung là làm thế nào đào tạo được những nghệ sĩ lớn, những nhà âm nhạc có năng lực cạnh tranh không chỉ với đồng nghiệp trong và ngoài nước, mà còn với cả robot và trí tuệ nhân tạo”, GS.TSKH Bùi Văn Ga nhấn mạnh.

Theo ông, đây là vấn đề cần được tính đến trong quá trình xây dựng chiến lược và mục tiêu đào tạo thời gian tới. Việc đào tạo nghệ sĩ trong bối cảnh AI phát triển đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải xác định rõ những năng lực mà con người cần được trang bị, qua đó phát huy giá trị sáng tạo và chuyên môn của người nghệ sĩ.

Lãnh đạo Nhạc viện TP.HCM tặng hoa các thành viên đoàn khảo sát

Trong thời gian khảo sát, đoàn đánh giá ngoài sẽ làm việc với lãnh đạo Nhạc viện, giảng viên, cán bộ quản lý và các đơn vị chức năng để trao đổi, kiểm chứng thông tin trong báo cáo tự đánh giá, nghiên cứu các minh chứng và đưa ra những nhận định, kiến nghị phù hợp.

GS.TSKH Bùi Văn Ga cho biết đoàn không đến Nhạc viện với tinh thần “cân đong đo đếm” việc đạt hay chưa đạt các tiêu chuẩn, mà điều quan trọng hơn là hướng tới việc đồng hành, tư vấn để nhà trường nhận diện những vấn đề cần tiếp tục điều chỉnh, từ đó có giải pháp phát triển phù hợp với một cơ sở đào tạo nghệ thuật có bề dày hơn 70 năm.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM phát biểu

Phát biểu tại chương trình, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM bày tỏ sự trân trọng khi nhà trường được đón đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến thực hiện đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục.

Theo NSND Đỗ Quốc Hưng, đối với Nhạc viện TP.HCM, bảo đảm và nâng cao chất lượng không chỉ là yêu cầu của công tác kiểm định mà quan trọng hơn là trách nhiệm của nhà trường đối với người học, gia đình, xã hội và các bên liên quan.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Nhạc viện xác định chất lượng gắn với chiến lược phát triển, từng bước hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong, thường xuyên rà soát các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và quản trị đại học đồng thời chú trọng văn hóa chất lượng trong toàn trường.

Tiết mục nghệ thuật phục vụ chương trình khai mạc

Giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho biết, quá trình tự đánh giá vừa qua là dịp để nhà trường nhìn nhận một cách hệ thống những kết quả đạt được, đồng thời nhận diện những mặt còn hạn chế và xác định các nội dung cần tiếp tục cải tiến. Đây cũng là quá trình để các đơn vị, cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình đối với chất lượng và sự phát triển chung của nhà trường.

Theo ông, đợt khảo sát chính thức là một bước quan trọng trong quá trình này. Nhạc viện kỳ vọng những góc nhìn độc lập, khách quan cùng kinh nghiệm chuyên môn của đoàn chuyên gia sẽ giúp nhà trường có thêm những nhận định và khuyến nghị thiết thực.

“Chúng tôi xem đây không chỉ là sự đánh giá đối với những kết quả đã đạt được mà còn là cơ hội để nhà trường nhìn lại chính mình một cách khách quan hơn, từ đó xác định rõ hơn những định hướng và giải pháp cải tiến trong thời gian tới”, ông nói.

NSND Đỗ Quốc Hưng cho biết Nhạc viện sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn chuyên gia thực hiện đầy đủ các nội dung khảo sát theo kế hoạch. Nhà trường đã yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác hồ sơ, thông tin và minh chứng; đồng thời sẵn sàng trao đổi, làm rõ những nội dung đoàn quan tâm.

Với tinh thần trung thực, cầu thị, minh bạch và trách nhiệm, Nhạc viện TP.HCM kỳ vọng đợt khảo sát sẽ cung cấp thêm cơ sở để nhà trường tiếp tục hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng, điều chỉnh các hoạt động phù hợp và nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trong khuôn khổ khai mạc, Nhạc viện TP.HCM giới thiệu video tổng quan về quá trình xây dựng, phát triển và những kết quả nổi bật của Nhà trường.

Sau phiên khai mạc, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tiếp tục làm việc với Nhạc viện TP.HCM theo kế hoạch. Dự kiến đợt khảo sát kéo dài trong 5 ngày, từ 17 - 21.9.2026.