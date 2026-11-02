Khảo sát chất lượng môi trường sống tại Lào Cai: 75% người tham gia hài lòng

Nhằm lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tổ chức khảo sát sự hài lòng về chất lượng môi trường sống năm 2026, từ ngày 19/10 đến hết ngày 26/10. Nội dung tập trung vào các vấn đề gắn liền với đời sống hằng ngày như nguồn nước, không khí, tiếng ồn, thu gom và xử lý chất thải, cây xanh, cảnh quan, sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với công tác bảo vệ môi trường.

Theo số liệu tổng hợp bước đầu, gần 24.000 người đã tham gia khảo sát. Trong đó, 75% cho biết hài lòng hoặc rất hài lòng với môi trường sống tại nơi cư trú; 74,1% đánh giá chất lượng môi trường ở mức tốt và rất tốt.

Chất lượng nguồn nước và công tác thu gom, xử lý rác thải là những vấn đề người dân mong muốn ưu tiên cải thiện.

Trong các nội dung được khảo sát, chất lượng nguồn nước sinh hoạt, mức độ bảo đảm về tiếng ồn, độ rung và sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với công tác bảo vệ môi trường nhận được tỷ lệ hài lòng tương đối cao. Tuy nhiên, việc thu gom, xử lý rác thải và nước thải sinh hoạt vẫn là những vấn đề khiến một bộ phận người dân băn khoăn.

Khi được hỏi về lĩnh vực cần ưu tiên cải thiện, người dân quan tâm nhiều nhất đến chất lượng nước tại ao, hồ, sông, suối; công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và nguồn nước phục vụ đời sống.

Khảo sát cũng ghi nhận tinh thần chủ động tham gia bảo vệ môi trường của người dân. Nhiều người cho biết đã thực hiện phân loại rác tại gia đình, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; sẵn sàng phản ánh các hành vi gây ô nhiễm và đóng góp ý kiến để cải thiện môi trường sống tại địa phương.

Người dân tham gia khảo sát chất lượng môi trường sống qua điện thoại thông minh.

Thông qua cuộc khảo sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai có thêm thông tin từ thực tiễn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội và kiến nghị với các cơ quan chức năng về những vấn đề môi trường được người dân quan tâm.

Hiện kết quả khảo sát đang được tổng hợp, rà soát để hoàn thiện số liệu chính thức. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa người dân với chính quyền, góp phần thúc đẩy các giải pháp bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống trên địa bàn tỉnh.