Khảo sát các dự án chiến lược, tạo động lực phát triển đô thị Bắc Ninh

Một góc thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Thái Hùng-TTXVN

Ngày 4/11, ông Phạm Hoàng Sơn - Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh cùng lãnh đạo Sở Xây dựng, Tài chính và các địa phương liên quan đi khảo sát điểm quy hoạch một số công trình y tế, giáo dục, văn hóa- thể thao, giao thông, khu đô thị, cảng cạn, chợ đầu mối quốc tế… thuộc Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Theo đó, Đoàn đã trực tiếp khảo sát quy hoạch hướng tuyến xây dựng đường 120 m kết nối từ sân bay Gia Bình đến đường tỉnh 293 (phường Tân An); khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế (phường Tiền Phong); khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp (phường Tân Tiến); cảng cạn Sen Hồ (phường Nếnh); đường giao thông và cơ sở y tế (phường Tự Lạn)…

Tại các nơi đến khảo sát, Chủ tịch Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đã nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của từng công trình, dự án đối với mục tiêu mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng đô thị và tạo đòn bẩy, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội cho toàn thành phố cũng như dư địa phát triển của vùng và mỗi địa phương. Đồng chí cũng đã có gợi mở một số nội dung và yêu cầu các sở ngành liên quan xem xét, nghiên cứu để đảm bảo các định hướng trong Quy hoạch được triển khai hiệu quả.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở Xây dựng, Tài chính phối hợp với chủ đầu tư, các địa phương nghiên cứu, tính toán lại các nút giao giữa đường tỉnh 293 và đường 120 m kết nối sân bay Gia Bình phù hợp với hiện trạng, bảo đảm kết nối thuận tiện và tránh lãng phí trong đầu tư.

Cùng đó, các đơn vị, địa phương tiếp tục nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thi công đường tỉnh 293, nhất là về nguồn đất đắp để đẩy nhanh tiến độ dự án; chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng tuyến đường 293 tập trung nhân lực, phương tiện máy, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông khu vực công trường…

Về công tác thực hiện quy hoạch, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành chức năng và địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án, công trình theo quy hoạch được duyệt; nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố có những điều chỉnh quy hoạch phù hợp với hiện trạng, định hướng phát triển của thành phố; đặc biệt là phát huy được tiềm năng, thế mạnh của khu vực và tạo thuận lợi cũng như tăng tính hấp dẫn trong thu hút đầu tư.

Trước đó, đầu tháng 10/2026, UBND thành phố Bắc Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển, xác định nhiệm vụ ưu tiên, lộ trình thực hiện và huy động nguồn lực đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị.

Theo Kế hoạch, thành phố tập trung hoàn thiện hệ thống khung quy hoạch theo Quy hoạch chung đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm quy hoạch không gian ngầm, 4 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, 21 quy hoạch phân khu đô thị, 21 quy hoạch chung xã và các quy hoạch phân khu chức năng và các chương trình, đề án, quy hoạch chi tiết làm cơ sở quản lý xây dựng và triển khai dự án đầu tư.

Các quy hoạch phải tích hợp dữ liệu GIS, phục vụ quản lý đô thị thông minh, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với định hướng phát triển chung.

Kế hoạch xác định lộ trình phát triển theo ba giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; phủ kín 100% quy hoạch phân khu và quy hoạch chung xã; đưa giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào khai thác... Các chỉ tiêu chính gồm quy mô dân số khoảng 4,95 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 65% trở lên.

Giai đoạn 2030 - 2040, tập trung hoàn thiện mô hình cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm; phát triển mạng lưới đường sắt, tàu điện đô thị và chuỗi đô thị TOD, hình thành các cực logistics lớn tại Quế Võ, Gia Bình và Kép. Quy mô dân số dự kiến đạt 7,5-7,7 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa từ 75% trở lên.

Giai đoạn 2040 - 2050, thành phố hướng tới nâng cao toàn diện chất lượng sống đô thị, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”. Quy mô dân số dự kiến đạt 8,6-8,9 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa trên 80%.

Tầm nhìn đến năm 2075, Bắc Ninh hướng tới trở thành đại đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, dung nạp trên 10 triệu dân với hệ sinh thái kinh tế tri thức, bán dẫn, hàng không và dịch vụ toàn cầu.