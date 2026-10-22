Khảo sát, bàn giao kinh phí xây nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách

Đại diện Lữ đoàn 131 Hải quân trao đổi thông tin với gia đình cựu chiến binh Nhữ Cộng Hòa, thôn Đồng Tâm (xã Nho Quan).

Tham gia Đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lữ đoàn 131 Hải quân; đại diện Đảng ủy, UBND các xã và đoàn thể địa phương.

Cựu chiến binh Nhữ Cộng Hòa, sinh năm 1954, nhập ngũ năm 1974, nguyên chiến sĩ Lữ đoàn 101HQ, là bệnh binh (61%); hiện tại gia đình ông đang sống trong ngôi nhà cấp 4, được xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp không an toàn trong mùa mưa bão; bản thân ông tuổi đã cao, sức khỏe yếu; kinh tế chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp hằng tháng.

Đoàn khảo sát thực tế và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lương Văn Sông ở thôn Lũ Phong (xã Quỳnh Lưu).

Ông Lương Văn Sông, sinh năm 1967, là em trai và là người thờ cúng Liệt sĩ Lương Bá Quát, nguyên chiến sĩ Lữ đoàn 101HQ, hy sinh năm 1973. Hiện tại gia đình ông đang sống trong ngôi nhà 3 gian, cấp 4 đã xuống cấp, không an toàn trong mùa mưa bão. Gia đình khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp.

Việc tổ chức khảo sát tại gia đình ông Nhữ Cộng Hòa, ở thôn Đồng Tâm (xã Nho Quan) và gia đình ông Lương Văn Sông ở thôn Lũ Phong (xã Quỳnh Lưu), đồng thời bàn giao kinh phí, hiệp đồng với chính quyền, tổ chức đoàn thể thôn và UBND 2 xã cùng gia đình về điều kiện bảo đảm cho thiết kế, giám sát thi công ngôi nhà, nguồn vật tư, nhân công nhằm bảo đảm tính hợp lý khi sử dụng, cũng như việc quản lý kinh phí chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm. Dự kiến công trình phấn đấu khánh thành, bàn giao cho 2 gia đình đúng dịp 22/12/2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn khảo sát tại gia đình cựu chiến binh Nhữ Cộng Hòa.

Với nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình nhà là 80 triệu đồng (trích từ nguồn hỗ trợ của Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Quân chủng Hải quân), kết hợp với sự vận động, đóng góp về vật chất, tinh thần của dòng họ, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương huy động thêm kinh phí, nhân công để căn nhà được xây dựng khang trang.

Việc làm thiết thực này nhằm thực hiện kế hoạch số 29965/KH-CT ngày 13/10/2026 của Cục Chính trị Hải quân về việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách đợt 2 năm 2026. Nhằm tiếp tục động viên, chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta, khơi dậy nghĩa tình đồng đội, truyền thống và phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” của Quân chủng Hải quân, nhất là cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn công binh 131 Hải quân.