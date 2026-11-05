Khảo sát 6 xã tiêu biểu được Đồng Nai chọn xây dựng nông thôn mới trong năm 2026

Đoàn khảo sát thăm mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả tại xã Phú Vinh. Ảnh: B.Nguyên

Mục tiêu nhằm nắm bắt tình hình, kết quả triển khai thực hiện xây dựng NTM tại các xã, làm cơ sở xem xét, đánh giá xã đạt chuẩn NTM trong năm 2026 theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2026-2030. Đến nay, các xã trên đã cơ bản về đích xã NTM. Các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2026-2030 đặt yêu cầu cao hơn so với giai đoạn trước, nhất là trong đầu tư hạ tầng số, năng lượng tái tạo, các tiêu chuẩn về môi trường, thu nhập…

Hạ tầng nông thôn, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn các xã được đầu tư đồng bộ. Các tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường… đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Diện mạo nông thôn khởi sắc, các mô hình: tuyến đường kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu sáng xanh - sạch - đẹp - an toàn; mô hình phát triển sản xuất bền vững… không ngừng được nhân rộng. Cảnh quan môi trường được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Đoàn khảo sát tham quan doanh nghiệp chế biến nông sản tại xã Thống Nhất. Ảnh: B.Nguyên

Trong đó, các địa phương đã tận dụng lợi thế riêng, tạo đà bứt phá, đạt kết quả ấn tượng trong phát triển sản xuất theo quy mô hàng hóa lớn, an toàn; quy hoạch các vùng sản xuất tập trung gắn với thị trường xuất khẩu. Xây dựng các hợp tác xã hoạt động hiệu quả; đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; chỉ tiêu hoạt động phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn gắn với tạo việc làm, thu nhập cho người lao động địa phương…

Đoàn khảo sát tham quan Trạm Y tế xã Xuân Bắc. Ảnh: B.Nguyên

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên đánh giá cao kết quả các xã đạt được trong xây dựng NTM năm 2026. Trong đó, nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện các mô hình cảnh quan môi trường; xây dựng, nhân rộng các mô hình tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, khu dân cư kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên biểu dương các địa phương trong thu hút được các doanh nghiệp đầu tư chế biến, xuất khẩu nông sản đi các thị trường khó tính, tạo việc làm và góp phần phát triển kinh tế địa phương cũng như tích cực đóng góp xây dựng NTM.