Khảo sát 50 tiêu chí đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân Hà Nội

Kết quả khảo sát nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác xây dựng chính sách, quản trị địa phương và kiểm chứng, đối chiếu với các dữ liệu, số liệu thống kê, kiểm chứng số; chuyển trọng tâm từ “Thành phố đạt được những gì” sang “người dân cảm nhận cuộc sống của mình như thế nào và có thực sự hạnh phúc hay không”. Kết quả dự kiến được công bố hằng năm vào dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Đây là thông tin được đưa ra tại Quyết định số 6004/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu ký, ban hành Bộ tiêu chí và Phương pháp khảo sát, đo lường Chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2026-2030.