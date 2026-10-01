Khảo sát 2 vị trí nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ ở Đèo Hải Vân

Chiều 30-9, UBND TP Huế tổ chức khảo sát thực tế tại các khu vực nghi có hố chôn tập thể hài cốt liệt sĩ ở phía Bắc Đèo Hải Vân, xã Chân Mây - Lăng Cô.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Nguyễn Văn Mạnh trực tiếp kiểm tra hiện trường, thăm hỏi, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ. Tham gia đoàn có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cùng đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại các khu vực nghi có hố chôn tập thể hài cốt liệt sĩ tại phía Bắc Đèo Hải Vân.

Theo thông tin do ông Lê Chức, sinh năm 1938, nguyên là lái xe chế độ cũ, hiện sinh sống tại Hoa Kỳ, cung cấp ngày 25-7-2026, vào năm 1970, ông từng chở 25 xác bộ đội cách mạng và chôn tại khu vực cách đỉnh Đèo Hải Vân khoảng 1 km, gần Quốc lộ 1A.

Ngày 20-8, Tổ giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cung cấp kết quả tìm vết không ảnh trên vệ tinh dựa trên thông tin do ông Lê Chức mô tả. Qua đó xác định 4 vị trí ở phía Bắc đỉnh Đèo Hải Vân có khả năng liên quan đến thông tin về mộ tập thể, gồm khu vực Km 902+60, Km 902+550, Km 902+720 và Km 902+H10 trên tuyến Quốc lộ 1A.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế chỉ đạo Đội 192 phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng và nhân chứng tại địa phương khảo sát thực địa, đối chiếu các nguồn thông tin.

Qua khảo sát bước đầu, hai vị trí tại Km 902+60 và Km 902+H10 có sự tương đồng cao hơn giữa thông tin nhân chứng cung cấp và dấu hiệu ngoài thực địa. Đây là cơ sở để các lực lượng tiếp tục xác minh, khảo sát.

Tại hiện trường, đoàn công tác kiểm tra vị trí, địa hình, phạm vi các khu vực nghi có mộ tập thể và nghe báo cáo về thông tin, tài liệu cũng như kết quả xác minh ban đầu.

Khu vực nghi có mộ tập thể nằm trên địa hình đèo phức tạp, từng diễn ra nhiều hoạt động quân sự trong thời kỳ chiến tranh. Vì vậy, việc xác định chính xác vị trí, phạm vi và các dấu hiệu liên quan đến khả năng còn hài cốt liệt sĩ cần được thực hiện thận trọng, khoa học, trên cơ sở đối chiếu nhiều nguồn tư liệu và nhân chứng.

Qua khảo sát, đoàn công tác tập trung đánh giá các dấu hiệu tại thực địa, đối chiếu với thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh và các nguồn tư liệu; đồng thời xem xét điều kiện địa hình, khả năng tiếp cận, phạm vi cần kiểm tra và yêu cầu bảo đảm an toàn để xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập phù hợp.

Máy móc được huy động để khảo sát.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Mạnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp đầy đủ thông tin, tài liệu; phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và những người cung cấp thông tin để xác minh, làm rõ các dấu hiệu tại thực địa.

Đối với những khu vực có đủ cơ sở tiếp tục xác minh, khảo sát, ông Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án cụ thể, xác định rõ phạm vi, phương pháp tìm kiếm; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết để triển khai nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế lưu ý quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phải được thực hiện chặt chẽ, khoa học, đúng quy định và bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Các đơn vị cần phối hợp đồng bộ, không bỏ sót những thông tin, dấu hiệu có giá trị phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm, quy tập.

Trực tiếp gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ Đội 192 đang thực hiện nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng tìm kiếm trong điều kiện địa hình phức tạp; đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bám địa bàn, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm và sự cẩn trọng cao.

Việc khảo sát, xác minh các khu vực nghi có mộ liệt sĩ, mộ tập thể đang được Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế tập trung thực hiện nhằm làm rõ thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.