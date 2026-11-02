Khảo sát 2 dự án nhà máy xử lý chất thải tại xã Bắc Ninh Hòa

Sáng 2-11, đoàn khảo sát của HĐND tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành khảo sát thực tế 2 khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải tại xã Bắc Ninh Hòa. Tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Lữ Thanh Hải khảo sát thực tế.

Hai khu đất được khảo sát dự kiến bố trí cho 2 dự án gồm: Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Hòn Rọ; Nhà máy xử lý và tái chế chất thải nhựa Nam Vân Phong. Đây là 2 dự án được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Đồng chí Lữ Thanh Hải làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Lữ Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, Dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Hòn Rọ có diện tích sử dụng đất khoảng 19.943m², tổng vốn đầu tư dự kiến 465,8 tỷ đồng. Dự án có mục tiêu xử lý rác thải sinh hoạt, các nguồn rác sinh khối và rác nguy hại trong khu vực lân cận. Tiến độ thực hiện được đề xuất chia thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 là 21 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất; giai đoạn 2 dự kiến mở rộng trong khoảng thời gian từ năm 2028 đến 2030.

Thành viên đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Đối với Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải nhựa Nam Vân Phong, diện tích sử dụng đất dự kiến 35.100m², tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Dự án hướng đến xử lý, tái chế chất thải nhựa từ hoạt động công nghiệp, sinh hoạt; thu hồi, tái chế các sản phẩm bao bì theo cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) nhằm tạo ra nguyên liệu và vật liệu tái sinh. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 24 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Qua khảo sát thực tế và làm việc với các đơn vị, đồng chí Lữ Thanh Hải đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ của 2 dự án; trong đó, cần lấy ý kiến cụ thể của Sở Tài chính về các nội dung liên quan. Đồng thời, làm rõ sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan, sự cần thiết đầu tư, công nghệ xử lý được đề xuất và khả năng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các nhà máy, khu xử lý chất thải trong khu vực. Đồng chí yêu cầu đơn vị liên quan giải trình đầy đủ những vấn đề cần làm rõ, bảo đảm hồ sơ chặt chẽ, có cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.