Chuyển đổi số đang thúc đẩy các cơ quan báo chí thay đổi phương thức sản xuất, lưu trữ và phân phối nội dung. Tuy nhiên, năng lực quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giữa các đơn vị vẫn có sự chênh lệch đáng kể. Kết quả khảo sát 108 cơ quan báo chí trên cả nước vào tháng 11/2026 cho thấy nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt trong chuẩn hóa siêu dữ liệu, kết nối hệ thống và khai thác kho tư liệu.

Nhân lực công nghệ mỏng, dữ liệu chưa được kết nối đồng bộ

Theo nghiên cứu “Thực trạng quản trị dữ liệu, siêu dữ liệu và ứng dụng ai tại các cơ quan báo chí việt nam: kết quả điều tra 108 cơ quan báo chí và nghiên cứu trường hợp 10 đơn vị tiêu biểu” của nhóm tác giả ThS. Hoàng Thị Bích Hạnh, ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa, CN. Cung Phú Quốc và CN. Phạm Quang Đạt thực hiện trong khuôn khổ Đề tài mã số 38.2026/HĐKHCNTTTT.

Nhóm nghiên cứu triển khai hai phương pháp song song, gồm điều tra định lượng tại 108 cơ quan báo chí thông qua bộ phiếu hỏi 34 câu và nghiên cứu chuyên sâu tại 10 đơn vị tiêu biểu. Các đơn vị tham gia đại diện cho nhiều loại hình báo chí, trong đó báo in chiếm 91,7%, báo điện tử chiếm 84,3%, truyền hình chiếm 28,7% và phát thanh chiếm 25,9%.

Kết quả cho thấy nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) và quản trị dữ liệu tại nhiều tòa soạn còn hạn chế. Cụ thể, 55,6% cơ quan có dưới 5 nhân sự chuyên trách, trong khi 13,9% không có bộ phận chuyên trách và chủ yếu sử dụng dịch vụ thuê ngoài. Như vậy, tổng cộng 69,5% đơn vị có nguồn lực kỹ thuật nội bộ còn mỏng.

Trong khi đó, chỉ 21,3% cơ quan có từ 5-15 nhân sự CNTT và quản trị dữ liệu, còn 9,3% sở hữu đội ngũ trên 15 người. Sự thiếu hụt nhân lực khiến nhiều tòa soạn gặp khó khăn khi xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu độc lập và triển khai các công nghệ mới.

Cơ cấu loại hình báo chí và quy mô nhân sự CNTT/quản trị dữ liệu tại 108 cơ quan báo chí. Nguồn: Cục Báo chí

Về hạ tầng, 50,9% cơ quan báo chí đang sử dụng giải pháp đóng gói từ nhà cung cấp trong nước; 22,2% kết hợp nhiều hệ thống khác nhau và 3,7% sử dụng giải pháp nước ngoài. Chỉ 23,1% đơn vị tự làm chủ mã nguồn.

Việc phụ thuộc vào các nhà cung cấp khiến quá trình kết nối và chuyển đổi hệ thống gặp nhiều trở ngại. Có 29,6% cơ quan vận hành theo mô hình “ốc đảo dữ liệu”, buộc nhân viên nhập lại thông tin khi xuất bản nội dung trên nhiều nền tảng. Trong khi đó, 16,7% chỉ kết nối được một phần thông qua API và vẫn phải thực hiện ánh xạ dữ liệu.

Đáng chú ý, 41,6% đơn vị từng gặp khó khăn do tình trạng phụ thuộc nhà cung cấp (vendor lock-in) khi chuyển đổi hệ thống. Trong đó, 37% thỉnh thoảng gặp trở ngại và 4,6% thường xuyên phải đối mặt với chi phí chuyển đổi cao.

Những con số này cho thấy hạ tầng công nghệ tại nhiều tòa soạn chưa hình thành được hệ thống liên thông thống nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quản lý và khai thác dữ liệu báo chí.

Chuẩn hóa siêu dữ liệu và ứng dụng AI chưa theo kịp yêu cầu

Một trong những vấn đề nổi bật của khảo sát là tình trạng thiếu thống nhất trong quản trị siêu dữ liệu (metadata). Có tới 59,3% cơ quan báo chí chưa ban hành quy chuẩn nội bộ bằng văn bản về nhập liệu siêu dữ liệu. Đặc biệt, 62% đơn vị mới quản lý dữ liệu đa phương tiện ở cấp toàn bộ tác phẩm hoặc chương trình. Tỷ lệ tách nội dung theo phần, chuyên đề đạt 34,3%, trong khi chỉ 3,7% có khả năng biên mục đến từng cảnh, cú máy hoặc phân đoạn gắn với mã thời gian (timecode).

Độ sâu biên mục quyết định khả năng tìm kiếm và khai thác nội dung bên trong mỗi sản phẩm báo chí. Khi dữ liệu chỉ được quản lý ở cấp toàn tác phẩm, phóng viên và biên tập viên khó xác định chính xác hình ảnh, âm thanh hoặc thông tin cần thiết trong kho tư liệu lớn.

Tình trạng này càng rõ nét khi đối chiếu với các tiêu chuẩn quốc tế. Có 53,7% cơ quan đang sử dụng bộ trường dữ liệu tự xây dựng mà chưa đối chiếu với tiêu chuẩn nào. Schema.org đạt tỷ lệ áp dụng 39,8%, chủ yếu phục vụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).

Trong khi đó, các tiêu chuẩn phục vụ liên thông và biên mục chuyên sâu như Dublin Core, IPTC, EBUCore/MPEG-7, OAIS/PREMIS/W3C PROV và ODRL/MPEG-21 đều có tỷ lệ áp dụng thấp. Bên cạnh đó, 76,8% cơ quan chưa kiểm soát chặt chẽ hệ thống từ vựng sử dụng trong nhập liệu. Trong số này, 43,5% cho phép nhân viên nhập nội dung tự do, còn 33,3% đã có gợi ý nhưng vẫn cho phép nhập thủ công. Điều này làm gia tăng nguy cơ trùng lặp, thiếu thống nhất và gây khó khăn cho việc kết nối dữ liệu giữa các đơn vị.

Mức độ liên thông dữ liệu nội bộ và tỷ lệ áp dụng chuẩn siêu dữ liệu quốc tế (n = 108). Nguồn: Cục Báo chí

Đối với ứng dụng AI, kết quả khảo sát cho thấy quá trình triển khai vẫn chủ yếu ở giai đoạn thử nghiệm. Chỉ 6,5% cơ quan đã ứng dụng đồng bộ AI để làm giàu siêu dữ liệu; 38% đang thử nghiệm một số công đoạn, 32,4% trong giai đoạn nghiên cứu và 23,1% chưa triển khai.

Việc khai thác kho tư liệu cũ cũng chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Có 72,2% cơ quan chưa khai thác tốt nguồn dữ liệu lưu trữ. Trong đó, 57,4% đã số hóa tài liệu dưới dạng PDF, hình ảnh hoặc video nhưng thiếu siêu dữ liệu để tìm kiếm nội dung bên trong; 14,8% vẫn lưu trữ theo phương thức vật lý hoặc tĩnh.

Đối với hoạt động lưu chiểu điện tử và báo cáo quản lý nhà nước, 82,4% cơ quan vẫn thực hiện thủ công. Trong đó, 56,5% gửi văn bản hoặc bảng tính, 25,9% nộp dữ liệu trực tiếp qua cổng thông tin. Chỉ 17,6% đã kết nối API để tự động hóa quy trình.

Mức độ ứng dụng AI làm giàu siêu dữ liệu và các rào cản triển khai chuẩn hóa (n = 108). Nguồn: Cục Báo chí

Nhu cầu xây dựng nền tảng dữ liệu báo chí dùng chung

Bên cạnh những hạn chế, khảo sát cũng ghi nhận sự đồng thuận cao của các cơ quan báo chí đối với yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu. Có 94,4% đơn vị đánh giá việc ban hành Khung kiến trúc tham chiếu quốc gia là cần thiết hoặc rất cần thiết.

Trong đó, 58,3% mong muốn có công cụ chuyển đổi dùng chung và 30,6% ưu tiên xây dựng lớp trung gian Middleware/API Mapping để kết nối các hệ thống hiện có. Đáng chú ý, 100% cơ quan tham gia khảo sát có nhu cầu đào tạo về quản trị dữ liệu và công nghệ. Ngoài ra, 82,4% đơn vị sẵn sàng chia sẻ dữ liệu đã chuẩn hóa để phục vụ huấn luyện AI tiếng Việt có chủ quyền, với điều kiện cơ chế bảo vệ bản quyền được quy định minh bạch.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản. Thiếu kinh phí là trở ngại lớn nhất, được 80,6% cơ quan đề cập. Tiếp theo là thiếu nhân sự liên ngành (69,4%), thiếu tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và từ điển mẫu (61,1%), tâm lý ngại thay đổi thói quen tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên (40,7%) và tình trạng nhà cung cấp phần mềm chậm cập nhật hoặc tính phí cao (29,6%).

Nghiên cứu trường hợp tại 10 cơ quan báo chí tiêu biểu cũng cho thấy sự phân hóa về mức độ ứng dụng công nghệ. Cụ thể trong bảng sau:

Dù đạt được những kết quả nhất định, các hệ thống vẫn còn khoảng trống về chuẩn hóa dữ liệu, phân biệt thông tin do AI suy luận và dữ liệu gốc, cũng như xây dựng đồ thị tri thức phục vụ khai thác thông tin.

Từ kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu cho rằng việc xây dựng kiến trúc dữ liệu báo chí quốc gia không nên yêu cầu các tòa soạn loại bỏ toàn bộ hệ thống CMS/MAM hiện có. Thay vào đó, cần phát triển Mô hình Siêu dữ liệu chuẩn hóa trung gian (CMM), kết nối với các hệ thống thông qua lớp Middleware/Adapter.

Giải pháp này có thể giúp các cơ quan báo chí duy trì hạ tầng đang sử dụng, đồng thời từng bước chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu trên nền tảng quốc gia Media Hub. Cùng với đó, cơ quan quản lý cần ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, từ điển dữ liệu mẫu, cung cấp công cụ chuyển đổi dùng chung và tổ chức đào tạo nhân lực liên ngành.

Kết quả nghiên cứu cho thấy chuyển đổi số báo chí không chỉ phụ thuộc vào việc đầu tư công nghệ hay đưa AI vào tòa soạn. Năng lực quản trị, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu mới là nền tảng để các cơ quan báo chí khai thác hiệu quả kho tư liệu, nâng cao chất lượng sản xuất nội dung và phát triển các dịch vụ báo chí trong môi trường số.