Xã Khánh Yên triển khai mô hình “Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật” tại thôn Sung.

Thôn Sung, xã Khánh Yên có 198 hộ dân, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trước đây, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng thường bị vứt trên bờ ruộng, bờ mương, ven suối, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Trước thực trạng đó, Chi bộ thôn phối hợp với Hội Nông dân xã triển khai mô hình “Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật”, tiến hành lắp đặt 8 bể chứa tại những vị trí thuận tiện trên cánh đồng để người dân sử dụng.

Từ khi các bể chứa được lắp đặt, người dân có nơi tập kết vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngay trên cánh đồng. Việc thu gom thuận tiện hơn, giúp hạn chế tình trạng vứt bỏ bao bì sau sử dụng bừa bãi, đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong quá trình canh tác.

Chị Vi Thị Chiên, người dân thôn Sung chia sẻ: “Trước đây, khi chưa có bể chứa, sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật, đôi khi tôi vứt vỏ bao bì ở bờ ruộng, bờ suối. Từ khi có bể chứa ngay trên cánh đồng, tôi thu gom vỏ bao bì sau sử dụng và bỏ đúng nơi quy định”.

Người dân thôn Sung chủ động thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Để mô hình “Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật” phát huy hiệu quả, cùng với việc lắp đặt các bể chứa, Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận thôn Sung chú trọng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thay đổi thói quen trong sản xuất. Việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật được duy trì ngay tại các khu vực sản xuất, gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường của mỗi hộ dân.

Cùng với đó, thôn duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm hằng tuần, hằng tháng; vận động người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật không vứt vỏ bao bì trên đồng ruộng mà thu gom, bỏ vào các bể chứa theo quy định. Qua tuyên truyền, hướng dẫn, người dân đã dần hình thành ý thức tự giác thu gom, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường đồng ruộng. Bà Vũ Thị Chao, Bí thư Chi bộ thôn Sung

Việc thu gom được duy trì thường xuyên, giữ môi trường đồng ruộng sạch, an toàn.

Là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, xã Khánh Yên chú trọng phát triển sản xuất an toàn gắn với bảo vệ môi trường, trong đó, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được xác định là việc làm cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường đồng ruộng.

Với hơn 680 ha lúa cùng diện tích sản xuất các loại cây trồng khác, xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu gom, tập kết bao bì đúng nơi quy định. Đồng thời, duy trì mô hình tại thôn Sung để đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm và làm cơ sở nhân rộng tại các vùng sản xuất khác.

Vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom đúng nơi quy định, bảo đảm an toàn.

Ông Nguyễn Hữu Thiện, Chủ tịch UBND xã Khánh Yên cho biết: “Xã xác định mô hình cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật là giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Trước mắt, xã lựa chọn thôn Sung triển khai làm điểm, từ đó tiếp tục chỉ đạo nhân rộng ra các thôn khác, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, hướng tới môi trường sản xuất xanh, sạch, an toàn”.

Từ những bể chứa được lắp đặt trên cánh đồng thôn Sung, ý thức bảo vệ môi trường đang dần trở thành một phần trong hoạt động sản xuất của người dân. Khi mỗi hộ chủ động thu gom, không vứt bỏ vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, những cánh đồng sạch hơn sẽ được duy trì, tạo nền tảng cho sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững tại địa phương.