Khánh Yên tập trung xây dựng đường giao thông nông thôn

Những ngày này, không khí thi công trên tuyến đường thôn Én, xã Khánh Yên diễn ra khẩn trương. Tiếng máy móc rộn ràng, từng đoạn đường được mở rộng, san gạt và đổ bê tông. Cùng với các đơn vị thi công, người dân trong thôn tích cực góp công, góp sức, tạo mặt bằng để công trình sớm hoàn thành.

Tuyến đường thôn Én trước đây nhỏ hẹp, xuống cấp, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân. Bởi vậy, khi có chủ trương đầu tư, mở rộng tuyến đường, bà con trong thôn đều phấn khởi, tích cực hưởng ứng.

Bà Hoàng Thị Lam ở thôn Én chia sẻ: “Đường làm lâu rồi, vừa xuống cấp vừa hẹp, xe ô tô đi lại phải đợi tránh nhau, mùa thu hoạch lúa ngô khi vận chuyển cũng vất vả. Giờ Nhà nước hỗ trợ mở rộng đường, chúng tôi phấn khởi, mừng lắm. Cần hiến đất, phá bỏ tường rào, để chúng tôi đều sẵn sàng”.

100% hộ dân thôn Én biểu quyết tán thành làm đường; 40 hộ có đất, tài sản bị ảnh hưởng cũng đồng thuận hiến đất, tạo mặt bằng để mở rộng tuyến đường. Với chiều dài 2,429 km, tổng mức đầu tư hơn 4,4 tỷ đồng, trong đó phần Nhân dân tham gia hơn 442 triệu đồng, chỉ sau 20 ngày triển khai, tuyến đường thôn Én đã được mở nền và đổ bê tông xi măng được hơn 1,2 km.

Xác định giao thông phải đi trước một bước, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2026 - 2030, xã Khánh Yên đăng ký nhu cầu xây dựng trên 21 km đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí hơn 24 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhằm tạo chuyển biến ngay từ cơ sở, xã phát động Chiến dịch “90 ngày cao điểm xây dựng đường giao thông nông thôn”, từ ngày 10/9 đến 10/12, tập trung triển khai 8 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 7,7 km, tổng mức đầu tư hơn 16,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 13 tỷ đồng, Nhân dân tham gia hơn 2,7 tỷ đồng. Đến nay, cả 8/8 tuyến đường trong danh mục đã được bàn giao.

Ông La Tiến Thuật - Bí thư Đảng ủy xã Khánh Yên cho biết: “Xã đẩy mạnh tuyên truyền, công khai chủ trương, phương án thực hiện để người dân cùng bàn bạc, thống nhất và tự nguyện đóng góp theo điều kiện của mình, bảo đảm công khai, minh bạch, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng”.

Cùng với làm tốt công tác dân vận, xã Khánh Yên chú trọng kiểm tra, đôn đốc tiến độ, tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn và chính quyền địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở.

Ông Đỗ Quốc Khánh - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Khánh Yên cho biết: “Quá trình thi công còn vướng mắc về mặt bằng, đường ống nước sạch và hệ thống thủy lợi. trung tâm đang phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vận động Nhân dân, tăng cường giám sát, phấn đấu bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình”.

Chiến dịch “90 ngày cao điểm xây dựng đường giao thông nông thôn” ở Khánh Yên vẫn đang tiếp tục với nhiều phần việc phía trước. Song từ những kết quả bước đầu, có thể thấy rõ quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ này.

Từ sự đồng thuận trong mỗi cuộc họp thôn đến những tuyến đường đang dần thành hình, Khánh Yên đang từng bước biến quyết tâm thành hành động, biến sự chung sức, đồng lòng thành những công trình thiết thực. Những tuyến đường mới không chỉ nối liền các thôn, bản, mà còn mở ra hướng phát triển mới cho quê hương Khánh Yên.