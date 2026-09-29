Khánh Yên, Tân Hợp trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 47 đảng viên

* Khánh Yên trao Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên

Chiều 29/9, Đảng ủy xã Khánh Yên tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 18 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trên địa bàn.

Dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện cấp ủy các chi bộ có đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, các đảng viên và đại diện gia đình.

Quang cảnh Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 tại xã Khánh Yên.

Trong đợt này, 5 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 13 đảng viên được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Các đảng viên hiện sinh hoạt tại 11 chi bộ thôn trên địa bàn xã.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của các đảng viên trong công tác, sinh hoạt Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí La Tiến Thuật - Bí thư Đảng uỷ xã Khánh Yên chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; ghi nhận những đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác, sinh hoạt tại cơ sở. Đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy trí tuệ, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm với thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo xã Khánh Yên trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đại diện các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Ma Ngọc Hưng bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận phần thưởng của Đảng; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất, tư cách người đảng viên, phát huy kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, góp phần vào công tác xây dựng tổ chức Đảng và địa phương.

* Tân Hợp trao Huy hiệu Đảng cho 29 đảng viên

Sáng 29/9/2026, Đảng ủy xã Tân Hợp tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho 29 đảng viên thuộc Đảng bộ xã.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức công bố các quyết định của cấp có thẩm quyền về việc trao tặng Huy hiệu Đảng và tổ chức trao Huy hiệu cho các đảng viên.

Đảng ủy xã Tân Hợp tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026.

Trong số 29 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này, có 5 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 24 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của cá nhân đảng viên; đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của các đồng chí trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Sỹ Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đề nghị các đảng viên tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; gương mẫu thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, tích cực tham gia xây dựng chi bộ, Đảng bộ; đóng góp ý kiến, truyền đạt kinh nghiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ, góp phần xây dựng đội ngũ kế cận có bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở.

Các đảng viên xã Tân Hợp nhận Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026.

Cùng với đó, các đảng viên tiếp tục nêu gương trong gia đình và cộng đồng; thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn đoàn kết, xây dựng nếp sống văn minh và góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Hợp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại diện các đảng viên được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, đồng chí Hoàng Văn Minh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu Đảng; khẳng định đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, đồng thời là động lực để cá nhân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tích cực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 tại xã Tân Hợp diễn ra trang trọng, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và động viên cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.