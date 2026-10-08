Khánh Vy được Mr Nawat khen có thể thi hoa hậu, từ MC đến gương mặt gây chú ý tại Miss Universe Vietnam

Tại chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra ở Hải Phòng, Khánh Vy đảm nhận vai trò MC cùng hai người dẫn chương trình khác. Sự xuất hiện của cô vốn không nằm trong phần thi dành cho các người đẹp, nhưng diện mạo trên sân khấu nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Khánh Vy được khen "nét đẹp tri thức" tại chung kết Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: MXH

Trong màn giao lưu tại sự kiện, ông Nawat bất ngờ nhận xét với nữ MC: “Bạn cũng có thể trở thành Miss Universe Vietnam đấy. Quá đẹp”.

Lời nhận xét này lập tức khiến hình ảnh Khánh Vy được nhìn dưới một góc độ khác. Thay vì chỉ xuất hiện phía sau micro để dẫn dắt các thí sinh, cô được đặt vào vị trí của một gương mặt có khả năng bước lên sân khấu với tư cách người đẹp dự thi.

Một phần lý do khiến lời nhận xét của Nawat gây chú ý nằm ở hình ảnh Khánh Vy trong đêm chung kết. Nữ MC lựa chọn thiết kế dạ hội màu bạc ánh nude, phủ các chi tiết đính kết bắt sáng. Phần vai tạo phom rộng, kết hợp chất liệu xuyên thấu và những dải tua rua ánh kim chạy dọc thân váy. Dưới hệ thống ánh sáng sân khấu, trang phục tạo hiệu ứng lấp lánh rõ rệt. Cách trang điểm tông ấm cùng thần thái tự tin cũng giúp Khánh Vy mang đến hình ảnh trưởng thành và nữ tính hơn so với phong cách thường thấy.

Đáng chú ý, thiết kế này từng được Hoa hậu Hương Giang lựa chọn tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026.

Sau chương trình, nhiều khán giả cho biết gần như không nhận ra hình ảnh quen thuộc của Khánh Vy. Những bình luận tập trung vào diện mạo của nữ MC, trong đó cụm từ “hào quang tri thức” được nhắc đến khá nhiều. Một số ý kiến còn nhận xét cô “xinh không nhận ra”, “tài sắc vẹn toàn” và cho rằng Khánh Vy có đủ tố chất để thử sức tại một cuộc thi hoa hậu.

Tuy nhiên, sức hút của Khánh Vy không chỉ đến từ một bộ váy hay hiệu ứng của sân khấu. Trước khi được Nawat gợi ý về khả năng thi sắc đẹp, cô đã xây dựng một hình ảnh riêng trong nhiều năm, gắn với ngoại ngữ, giáo dục và truyền hình.

Khánh Vy sinh năm 1999 tại Nghệ An. Cô được công chúng biết đến từ năm 2016, khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Một đoạn video thể hiện khả năng bắt chước cách phát âm nhiều ngôn ngữ lan truyền trên mạng xã hội đã đưa Khánh Vy trở thành hiện tượng. Từ đây, biệt danh “hot girl 7 thứ tiếng” cũng gắn với tên tuổi của cô.

Thay vì duy trì hình ảnh một hiện tượng mạng, Khánh Vy lựa chọn hướng đi thiên về học tập và chuyên môn. Cô theo học Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp loại Giỏi vào năm 2020.

Sau khi rời giảng đường, nữ MC từng bước chuyển từ một gương mặt được biết đến trên Internet sang người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Cô xuất hiện trong các chương trình liên quan đến ngoại ngữ như IELTS Face-Off, IELTS On The Go, trước khi đảm nhận vai trò MC của Đường lên đỉnh Olympia.

Cùng với truyền hình, Khánh Vy phát triển các nền tảng YouTube, Facebook và TikTok. Nội dung cô xây dựng chủ yếu xoay quanh học tập, kỹ năng và lối sống tích cực, qua đó duy trì lượng khán giả trẻ ổn định.

Nữ MC từng nhận học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ của Chính phủ Anh nhưng sau đó không sang Anh học mà tiếp tục công việc dẫn chương trình. Hiện cô theo học Thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao.

Những lựa chọn này khiến hình ảnh Khánh Vy dần tách khỏi khuôn mẫu của một “hot girl” nổi lên từ mạng xã hội. Cô được nhận diện nhiều hơn với vai trò MC, người sáng tạo nội dung và gương mặt quen thuộc trong các chương trình dành cho giới trẻ.

Những năm gần đây, Khánh Vy tiếp tục xuất hiện tại nhiều sự kiện và chương trình lớn. Năm 2025, cô dẫn dắt một số chương trình như Diễn đàn Tương lai ASEAN, chung kết Đường lên đỉnh Olympia và mùa 3 Sinh viên thế hệ mới trên VTV3.