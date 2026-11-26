Profile nhân vật - Họ tên: Nguyễn Trần Khánh Vy - Nickname: Kzy, Cathy - Học vấn: Cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM. - Công việc: Diễn viên hát nhạc kịch tại Honey Musical Vietnam

Từ khán giả thành diễn viên sân khấu

Xuất phát là sinh viên ngành Ngôn ngữ, Khánh Vy có khởi đầu khác biệt so với những diễn viên đến từ các trường sân khấu.

Nói về cơ duyên đưa Vy đến với nghệ thuật nhạc kịch, bạn chia sẻ: “Hồi bé mình là khán giả ruột của những chương trình Disney Channel, Ngày Xửa Ngày Xưa. Sau này, mình xem được một bản ghi hình của vở Wicked và nhen nhóm tình yêu với nhạc kịch từ đây”.

Trong một lần đi xem vở diễn Rent do Honey Musical Vietnam dàn dựng, Vy biết được tại đây cũng có mở các khóa học nhạc kịch và quyết định ghi danh. Quá trình học nghề nghiêm túc đã giúp Vy lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn, mở ra cơ hội chạm ngõ sân khấu nhạc kịch với vai diễn Sophie - một cô gái có tính cách mơ mộng, giàu tình cảm nhưng cũng đầy bốc đồng trong vở nhạc kịch Mamma Mia!.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Vy đã chủ động xây dựng tiểu sử nhân vật để hiểu sâu sắc thế giới nội tâm của Sophie. Từ nỗi niềm của nhân vật, lớn lên nhưng thiếu vắng hình bóng người cha cho đến hình ảnh người mẹ vất vả mưu sinh nhưng luôn mạnh mẽ, cô bạn dần hình dung một cách rõ rệt hơn về tính cách vừa độc lập vừa khát khao sự trọn vẹn của Sophie.

Khánh Vy trong vai diễn đầu tiên Sophie.

Bên cạnh đó, Vy cũng dành thời gian kết nối và trò chuyện với những diễn viên đóng vai Donna (người mẹ), Sky (vị hôn phu) để tạo ra phản ứng hóa học tự nhiên trên sân khấu. Khi vở diễn kết thúc, Vy cho biết chính Sophie đã mang đến cho cô cơ hội được thực sự sống trọn với vai diễn từ bên trong, thay nhân vật đưa ra những lựa chọn bằng chính cơ thể và giọng nói của mình.

Phía sau cánh rèm sân khấu

Để trở thành một diễn viên hát nhạc kịch, các ứng viên cần thành thạo ba kỹ năng chính: Hát, diễn xuất và nhảy. Trong đó, diễn xuất là yếu tố quan trọng nhất quyết định mức độ truyền tải của vở diễn. Tiếp đến là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nền tảng thanh nhạc vững chắc, kỹ thuật vũ đạo tốt cùng khả năng diễn xuất biểu cảm.

Làm diễn viên hát múa cần nhuần nhuyễn cả 3 kỹ năng hát - múa - diễn xuất.

Để có được bộ ba kỹ năng này, Khánh Vy đã tham gia những khóa học thanh nhạc ngắn hạn tại Honey Musical Vietnam. Tại đây, các học viên sẽ tham gia các buổi luyện thanh nhạc và tập diễn xuất hằng tuần trước khi kết lại bằng một vở diễn cuối khóa.

Áp lực tiếp thu nhiều kỹ năng cùng một lúc từng khiến Khánh Vy rơi vào trạng thái mất cân bằng, thậm chí có giai đoạn cô bạn không thể hát được những câu hát quen thuộc. Chỉ khi tâm sự với thầy mình, Vy mới nhận ra bản thân không hề đánh mất giọng hát mà chính sự lo lắng mới khiến bạn chùn bước.

Đối với nghề có tính chất đặc thù như diễn viên nhạc kịch, cổ họng và thể lực là “vốn” quý giá nhất. Để bảo vệ sức khỏe, các diễn viên phải duy trì những nguyên tắc sinh hoạt nhất định.

Với Khánh Vy, bí kíp hiệu quả nhất là: “Ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ. Nếu chỉ cần thấy cổ họng hơi rát thì mình sẽ đi uống si-rô ho ngay lập tức. Ngoài ra mình còn áp dụng kỹ thuật vocal rest, có nghĩa là trước khi diễn mình sẽ không nói chuyện với ai hết”.

Khánh Vy tại showcase Acting Through Song.

Phát triển cùng cộng đồng đam mê nghệ thuật

Từ hàng ghế khán giả đến trực tiếp biểu diễn trên sân khấu, hành trình đáng giá vừa qua đã đem đến cho Khánh Vy ba giá trị lớn: Sự tự tin khi bước qua nỗi sợ bị đánh giá để tập trung vào nhân vật; sự mở lòng trong cách đón nhận những đánh giá để ngày một trưởng thành hơn. Và không thể thiếu một cộng đồng nghệ thuật nơi mọi người xem nhau là người nhà.

“Đôi khi điều đọng lại sâu sắc nhất không nằm ở những khoảnh khắc đứng dưới ánh đèn sân khấu mà là những buổi diễn tập cùng mọi người, những lần cả dàn diễn viên cùng mắc lỗi rồi cười với nhau, hay khoảnh khắc tất cả ôm nhau khóc trước đêm diễn cuối cùng”, Vy tâm sự.

Tìm cho mình một cộng đồng chung sở thích là yếu tố giúp Vy duy trì đam mê.

Anh Tony Tống, thầy dạy của Khánh Vy.

Anh Tony Tống - người sáng lập Honey Musical Vietnam và cũng là người thầy dẫn dắt cho biết: “Mình nhìn thấy ở Vy một ánh sáng rất đặc biệt và quyết định trao cho Vy cơ hội thử sức với Sophie. Đó thực sự là quyết định đúng đắn. Mình tự hào không chỉ bởi tài năng của Vy mà còn là con người bạn - một cô gái nhiệt tình và tích cực, góp phần tạo nên một cộng đồng nhạc kịch ấm áp”.

Cuối cùng, Vy dành một lời nhắn nhủ tới những bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ bước lên sân khấu nhạc kịch nhưng còn gặp nhiều rào cản: “Đừng đợi bản thân quá giỏi để bắt đầu. Nếu không có lần dũng cảm lúc đó, ắt hẳn sẽ chẳng có mình của ngày hôm nay. Có thể hôm nay các bạn là những khán giả đang ngồi dưới khán đài, nhưng sau này chính các bạn sẽ là người trực tiếp trình diễn dưới ánh đèn sân khấu. Quan trọng là hãy bắt đầu!”.

Nếu bạn cũng phải lòng với bộ môn nghệ thuật này, muốn thử sức thì đây là một vài điểm hẹn bạn có thể tham khảo: - Honey Musical Vietnam: Cộng đồng kết hợp trung tâm đào tạo nhạc kịch, mở ra không gian trải nghiệm thực tế cho người yêu thích sân khấu. - Nhà hát Kịch Idecaf Academy: Cung cấp các khóa đào tạo nền tảng, từ diễn xuất sơ cấp, thanh nhạc cho đến hình thể. - Encore Academy (thuộc Impact Theatre Saigon - ITS): Đơn vị chuyên đào tạo nhạc kịch phong cách Broadway với các khóa học Musical Theatre Voice & Acting. CLB Nhạc Kịch CNA - Cung thiếu nhi Hà Nội: Môi trường chuyên đào tạo và dàn dựng các vở nhạc kịch thiếu nhi và thanh thiếu niên.