Khánh Thi và Phan Hiển thử sức với MV của Lệ Quyên

Sau khi giới thiệu MV “Giá như anh là em”, ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục thực hiện phiên bản nhảy với sự tham gia của cặp đôi DanceSport Khánh Thi - Phan Hiển. Sản phẩm kết hợp âm nhạc và khiêu vũ thể thao, truyền tải những cung bậc cảm xúc trong tình yêu qua chuyển động cơ thể.

Nhận lời tham gia dự án vì tình bạn lâu năm với Lệ Quyên, Khánh Thi - Phan Hiển đã thu xếp lịch trình bận rộn trước ngày lên đường thi đấu quốc tế để hoàn thành buổi ghi hình. Cả hai dành khoảng 5 tiếng làm việc vào tối muộn trong bối cảnh trường quay ngập nước.

Khánh Thi và Phan Hiển góp mặt trong phiên bản nhảy của MV “Giá như anh là em” do ca sĩ Lệ Quyên thể hiện. Ảnh: NSX

Điều kiện ghi hình đặc biệt buộc cặp đôi phải điều chỉnh gần như toàn bộ bài nhảy đã chuẩn bị. Từ cấu trúc bài diễn, cách di chuyển, chuyển trọng tâm đến các động tác phối hợp, nâng đỡ đều cần thay đổi để phù hợp với mặt sàn trơn trượt.

Việc biểu diễn trong điều kiện này đặt ra yêu cầu cao về khả năng giữ thăng bằng, kiểm soát lực dẫn và phối hợp giữa hai người. Dù vậy, Khánh Thi - Phan Hiển vẫn phải bảo đảm sự mềm mại, liền mạch trong từng chuyển động để truyền tải trọn vẹn cảm xúc của ca khúc.

Phan Hiển phát huy thế mạnh ở những động tác dẫn dắt, xoay chuyển và nâng đỡ, trong khi Khánh Thi thể hiện sự mềm mại, tinh tế qua từng bước nhảy, ánh mắt và biểu cảm. Sự ăn ý của cặp đôi tạo nên cuộc đối thoại bằng hình thể, tái hiện những tâm tư trong tình yêu, khi yêu thương vẫn còn nhưng sự thấu hiểu đôi lúc chưa trọn vẹn.

Thay vì chỉ tập trung phô diễn kỹ thuật, phần trình diễn sử dụng DanceSport như phương tiện kể chuyện, giúp khán giả tiếp cận ca khúc qua một hình thức thể hiện khác.

Trong phiên bản nhảy, giọng hát Lệ Quyên giữ vai trò dẫn dắt cảm xúc, kết nối âm nhạc với phần trình diễn của Khánh Thi - Phan Hiển.

Với chất giọng trầm ấm, giàu nội lực cùng sở trường thể hiện những bản tình ca sâu lắng, nữ ca sĩ tiếp tục khai thác thế mạnh qua “Giá như anh là em”. Cách nhả chữ tinh tế, những khoảng lắng có chủ ý và sự chuyển biến trong sắc thái giọng hát góp phần thể hiện nỗi day dứt, mong muốn được sẻ chia trong tình yêu.

Ca khúc đặt ra câu hỏi về khả năng thấu hiểu giữa hai người yêu nhau: liệu mỗi người có thực sự hiểu những gì đối phương đang trải qua? Tác phẩm hướng đến những cảm xúc gần gũi trong đời sống tình cảm, từ nỗi buồn chưa được nói ra đến những tổn thương âm thầm và mong muốn được đặt mình vào vị trí của người còn lại.

Không đẩy câu chuyện theo hướng xung đột hay bi kịch, ca khúc tập trung vào nhu cầu được lắng nghe và thấu hiểu. Giọng hát Lệ Quyên chuyển tải tâm tư ấy, trong khi phần vũ đạo cụ thể hóa cảm xúc bằng những chuyển động mềm mại ở đoạn lắng và mạnh mẽ hơn khi giai điệu lên cao trào.

Sự kết hợp giữa âm nhạc và vũ đạo giúp câu chuyện tình yêu được thể hiện sinh động qua cả ca từ lẫn ngôn ngữ hình thể, đồng thời mở rộng cách thưởng thức sản phẩm âm nhạc với điểm nhấn là nghệ thuật DanceSport.

MV “Giá như anh là em” do Hùng Quân sáng tác, Vĩnh Tâm hòa âm, Lê Quang đảm nhiệm vai trò Music Producer, Minh Quân là Vocal Producer và Lâm Bảo Châu giữ vai trò Project Manager.

Với sự kết hợp giữa Lệ Quyên và Khánh Thi - Phan Hiển, phiên bản nhảy mang đến cách thể hiện mới cho bản tình ca về sự sẻ chia, đồng cảm, gợi nhắc rằng trong tình yêu, bên cạnh yêu thương, mỗi người còn cần được lắng nghe và thấu hiểu.