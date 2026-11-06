Khánh Thi và hai lần khiến dân mạng xôn xao: Đăng dòng trạng thái 'muốn buông bỏ', livestream khóc lúc 4h sáng

Mới đây, nữ kiện tướng dancesport gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài đầy tâm trạng trên trang cá nhân. Trải qua ba năm dốc sức cho các dự án và công việc đầy tâm huyết, Khánh Thi thừa nhận bản thân rơi vào trạng thái trống rỗng, kiệt sức và thậm chí từng có suy nghĩ từ bỏ những điều bản thân từng dốc lòng theo đuổi.

Động thái mới của Khánh Thi gây chú ý. Ảnh chụp màn hình

Trong bài đăng, Khánh Thi trải lòng về hành trình ba năm không ngừng nỗ lực, đảm nhận những trọng trách mà trước đây chính cô cũng không nghĩ mình có thể gánh vác. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ tiết lộ từng có lúc sức khỏe suy kiệt tới mức phải qua Singapore để chữa trị. Tuy nhiên, mong mỏi lớn nhất của cô lúc ấy vẫn là mau chóng bình phục để quay về tiếp tục hoàn thành công việc dở dang. Dù vậy, sau thời gian dài dốc trọn sức lực, Khánh Thi thừa nhận mình đã chạm tới giới hạn.

“Thi không muốn làm gì cả. Chỉ muốn ngồi yên một lúc. Một lúc thật lâu để suy nghĩ”, cô bộc bạch. Theo Khánh Thi, điều khiến cô day dứt nhất không phải vì những điều từng theo đuổi đã mất đi ý nghĩa, mà bởi bản thân vẫn còn nhiều tình cảm, tâm huyết nhưng không còn đủ sức để tiếp tục như trước.

Đặc biệt, kiện tướng dancesport khiến công chúng chú ý khi đề cập tới khả năng đưa ra một quyết định quan trọng nếu những suy nghĩ tiêu cực vẫn tiếp diễn. “Hôm nay, Thi cho phép mình được buồn. Cho phép mình được nghỉ ngơi, được yên lặng, được tạm gác lại tất cả những điều đã từng khiến mình phải mạnh mẽ. Nhưng nếu ngày mai thức dậy, lòng vẫn còn buồn, Thi quyết định sẽ buông tay”, Khánh Thi trải lòng.

Khánh Thi bất ngờ nhắc đến hai chữ “buông tay” khiến công chúng bàn tán.

Ở thời điểm hiện tại, Khánh Thi vẫn chưa tiết lộ chi tiết sự việc hay mảng công việc khiến cô phải suy nghĩ đến chuyện buông bỏ. Do đó, chưa có căn cứ để kết luận dòng trạng thái này liên quan đến chuyện gia đình, hôn nhân hay một dự án cụ thể nào. Dù vậy, dòng chia sẻ đẫm cảm xúc của cô nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, khiến công chúng lo lắng và gửi lời động viên. Đa số khán giả đều hy vọng nữ kiện tướng sẽ dành thời gian nghỉ ngơi để tìm lại sự cân bằng sau hàng loạt áp lực đã qua.

Đây không phải lần đầu tiên Khánh Thi có động thái khiến netizen bàn tán. Vào tháng 8/2021, Khánh Thi bất ngờ phát trực tiếp trên trang cá nhân trong một không gian tối đen. Không xuất hiện rõ trước ống kính, nữ kiện tướng dancesport liên tục ho, bật khóc và có những phát ngôn khiến người xem không khỏi hoang mang.

Khánh Thi đã liên tục nhắc về việc bản thân bị lừa và lên tiếng cảnh báo mọi người chớ vội tin tưởng người khác. Mặc cho người hâm mộ liên tục gửi bình luận hỏi thăm, cô vẫn không đưa ra lời giải thích cụ thể về tình hình. Cho đến khi có người bước vào phòng mở đèn, buổi phát trực tiếp mới khép lại.

Vào tháng 8/2021, Khánh Thi bất ngờ phát trực tiếp trên trang cá nhân và liên tục bật khóc.

Đoạn video sau đó cũng được xóa khỏi trang cá nhân của cô. Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Đặc biệt, trước đó Khánh Thi từng đăng tải một số dòng trạng thái ẩn ý về chuyện tình cảm, khiến nhiều người đặt nghi vấn mối quan hệ giữa cô và Phan Hiển đang gặp trục trặc. Tuy nhiên, đây chỉ là những suy đoán từ cư dân mạng.

Cho tới ngày 30/8/2021, Khánh Thi xuất hiện trở lại cùng Phan Hiển và thoải mái tương tác tình cảm trên mạng. Một ngày sau, nữ kiện tướng chính thức lên tiếng làm rõ về buổi phát trực tiếp gây xôn xao trước đó. Theo chia sẻ, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thời điểm ấy đã tác động lớn đến công việc lẫn sinh hoạt gia đình. Cô phải duy trì việc dạy nhảy online, đồng thời chịu nhiều áp lực vì không thể thường xuyên ở cạnh chăm sóc các con và mẹ ruột.

Những lo lắng về sức khỏe gia đình, dịch bệnh và công việc khiến cô rơi vào trạng thái căng thẳng. Khánh Thi cũng khẳng định cuộc sống hôn nhân với Phan Hiển vẫn ổn định, phủ nhận những đồn đoán về việc cả hai rạn nứt. Sau lời giải thích, nhiều khán giả tiếp tục gửi lời động viên, mong nữ nghệ sĩ giữ gìn sức khỏe và cân bằng cuộc sống.

Sau nhiều biến cố, khán giả gửi lời động viên và mong nữ nghệ sĩ giữ gìn sức khoẻ. Ảnh: FBNV

Khánh Thi sinh năm 1982, là một trong những tên tuổi biểu tượng của làng dancesport Việt Nam. Cô từng gặt hái nhiều thành tích tại các giải đấu trong và ngoài nước, đồng thời đảm nhận vai trò huấn luyện viên, làm giám khảo cho nhiều chương trình khiêu vũ truyền hình.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình của Khánh Thi và Phan Hiển cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng bởi khoảng cách 11 tuổi cùng hành trình gắn bó kéo dài hơn một thập kỷ. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi có 3 người con.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hai vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc chăm sóc con cái, các hoạt động thi đấu cùng công việc huấn luyện dancesport thường ngày.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình của Khánh Thi và Phan Hiển cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Ảnh: FBNV