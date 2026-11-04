Khánh Thi và chồng kém 11 tuổi chính thức báo tin vui

Khánh Thi là kiện tướng dancesport nổi tiếng của Việt Nam, ghi dấu ấn qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật và thi đấu chuyên nghiệp. Bên cạnh sự nghiệp, cô còn nhận được sự quan tâm của công chúng bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc với vũ công Phan Hiển, người kém cô 11 tuổi.

Mới đây, Khánh Thi và Phan Hiển chính thức mang đến tin vui cho người hâm mộ khi cùng góp mặt trong phiên bản đặc biệt của MV Giá như anh là em do ca sĩ Lệ Quyên thể hiện. Sự kết hợp giữa giọng hát giàu cảm xúc của Lệ Quyên và màn khiêu vũ đầy ăn ý của cặp đôi dancesport nhanh chóng thu hút sự chú ý.

MV Giá như anh là em của Lệ Quyên chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt với màn vũ đạo của Khánh Thi và Phan Hiển xuyên suốt.

Trong phiên bản đặc biệt này, Khánh Thi và Phan Hiển thực hiện những động tác múa đương đại trên nền nhạc Giá như anh là em. Không cần những màn trình diễn quá phô trương, cả hai vẫn tạo được sức hút nhờ khả năng kiểm soát hình thể, biểu cảm và sự phối hợp nhịp nhàng. Những động tác uyển chuyển, có sự kết nối giữa hai vũ công góp phần truyền tải tinh thần của ca khúc, đồng thời khiến phần trình diễn trở nên giàu cảm xúc hơn.

Đặc biệt, giọng hát của Lệ Quyên khi kết hợp cùng ngôn ngữ hình thể của Khánh Thi và Phan Hiển đã tạo nên một màu sắc riêng cho MV. Nếu nữ ca sĩ mang đến những giai điệu da diết qua cách xử lý đặc trưng thì cặp đôi dancesport lại kể câu chuyện tình cảm bằng từng động tác, ánh mắt và sự tương tác. Sự hòa quyện giữa âm nhạc và vũ đạo giúp phiên bản đặc biệt có thêm điểm nhấn so với phần thể hiện thông thường.

Trước đó, Khánh Thi từng chia sẻ về việc nhận lời góp mặt trong MV Giá như anh là em. Dù lịch trình cá nhân và công việc khá bận rộn, nữ kiện tướng vẫn nhanh chóng đồng ý khi nhận được lời mời từ Lệ Quyên. Sau khi trao đổi, cô cùng ông xã Phan Hiển đến ghi hình cho sản phẩm âm nhạc này. Cả hai có buổi làm việc đáng nhớ, cùng nhau thực hiện những màn vũ đạo đòi hỏi sự phối hợp và cảm nhận âm nhạc.

Sau khi phiên bản đặc biệt được giới thiệu, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước màn trình diễn của vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển. Đa số bình luận dành lời khen cho sự chuyên nghiệp, những động tác uyển chuyển và khả năng truyền tải cảm xúc của Khánh Thi cùng Phan Hiển.

Bên cạnh đó, khán giả cũng đánh giá cao ý tưởng kết hợp giữa âm nhạc và khiêu vũ. Thay vì chỉ tập trung vào giọng hát, phiên bản đặc biệt của Giá như anh là em mang đến trải nghiệm mới khi có phần vũ đạo xuyên suốt của Khánh Thi và Phan Hiển. Sự xuất hiện của cặp đôi được xem là điểm nhấn thú vị, giúp ca khúc có thêm một cách tiếp cận cảm xúc với người nghe.

Màn kết hợp của Khánh Thi và Phan Hiển trên nền nhạc Giá như anh là em của Lệ Quyên mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Hiện tại, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, đồng thời vun đắp tổ ấm riêng. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cả hai tiếp tục nhận được sự quan tâm bởi sự kết hợp giữa tình yêu, niềm đam mê và sự đồng điệu trong công việc.

Khánh Thi và Phan Hiển là một trong những cặp đôi có chuyện tình nhận được nhiều sự chú ý của showbiz Việt. Cả hai từng trải qua không ít ý kiến trái chiều bởi khoảng cách tuổi tác, đặc biệt là khi Khánh Thi hơn ông xã 11 tuổi. Tuy nhiên, sau nhiều năm bên nhau, họ đã chứng minh sự bền chặt bằng cuộc sống hôn nhân và hành trình xây dựng gia đình.

Năm 2022, Khánh Thi và Phan Hiển tổ chức đám cưới sau thời gian dài gắn bó. Trước đó, cả hai đã có hai con là Kubi và Anna. Đến năm 2023, gia đình tiếp tục đón thêm thành viên mới. Những khoảnh khắc đời thường được cặp đôi chia sẻ trên mạng xã hội thường nhận được sự quan tâm, đặc biệt là hình ảnh các con trưởng thành, năng động và có niềm yêu thích với nghệ thuật.

Khánh Thi và Phan Hiển duy trì hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống gia đình, Khánh Thi và Phan Hiển còn có nhiều điểm chung trong sự nghiệp. Cả hai đều dành nhiều tâm huyết cho dancesport, từ biểu diễn, huấn luyện đến đào tạo thế hệ vận động viên trẻ. Phan Hiển tiếp tục theo đuổi con đường thi đấu và đạt được những thành tích đáng chú ý, trong khi Khánh Thi đảm nhận nhiều vai trò liên quan đến chuyên môn, đào tạo và phát triển bộ môn khiêu vũ thể thao tại Việt Nam.

Trong cuộc sống hiện tại, Khánh Thi vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia các chương trình và chia sẻ những câu chuyện xoay quanh gia đình, công việc. Phan Hiển cũng thường xuyên xuất hiện bên vợ trong các sự kiện cũng như hoạt động chuyên môn. Cả hai có sự phân chia và hỗ trợ nhau trong công việc, đồng thời dành thời gian chăm sóc các con.