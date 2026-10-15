Khánh Thi-Phan Hiển đưa khiêu vũ thể thao vào MV âm nhạc

Cặp đôi khiêu vũ thể thao Khánh Thi-Phan Hiển. (Ảnh: MV)

Sau khi giới thiệu MV “Giá như anh là em”, ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục thực hiện phiên bản dành riêng cho phần trình diễn của Khánh Thi-Phan Hiển. Sự kết hợp mang đến một cách thể hiện khác cho ca khúc, khi những chuyển động của khiêu vũ thể thao được sử dụng để diễn tả tâm trạng và cảm xúc của nhân vật.

Nhận lời tham gia MV từ tình bạn lâu năm với Lệ Quyên, Khánh Thi và Phan Hiển đã thu xếp thời gian giữa lịch trình tập luyện, chuẩn bị cho các hoạt động thi đấu quốc tế. Cặp đôi dành khoảng năm giờ ghi hình vào tối muộn để hoàn thành những phân cảnh vũ đạo.

Đáng chú ý, bối cảnh trường quay ngập nước khiến hai nghệ sĩ phải điều chỉnh gần như toàn bộ bài nhảy đã chuẩn bị. Từ cách di chuyển, chuyển trọng tâm đến các động tác phối hợp và nâng đỡ đều phải thay đổi để thích ứng với điều kiện mặt sàn.

Đối với khiêu vũ thể thao, việc biểu diễn trên bề mặt có nước đặt ra nhiều khó khăn trong kiểm soát thăng bằng, lực dẫn và điểm tựa. Những động tác xoay, chuyển hướng hoặc nâng đỡ đòi hỏi sự phối hợp chính xác nhằm bảo đảm an toàn và duy trì tính liên tục của bài diễn.

Nhờ kinh nghiệm thi đấu và biểu diễn, Khánh Thi-Phan Hiển đã điều chỉnh các động tác để phù hợp với không gian ghi hình, đồng thời giữ được mạch cảm xúc của phần trình diễn.

Trong MV, Phan Hiển đảm nhiệm vai trò dẫn dắt với những động tác xoay chuyển, nâng đỡ và phối hợp cùng bạn diễn. Trong khi đó, Khánh Thi thể hiện tâm trạng nhân vật qua chuyển động cơ thể, ánh mắt và những khoảng dừng có chủ ý.

Sự phối hợp giữa hai người tạo nên những phân đoạn mang tính đối thoại bằng hình thể. Các động tác không chỉ thể hiện kỹ thuật khiêu vũ thể thao mà còn góp phần diễn tả những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, từ gắn bó, sẻ chia đến những khoảng cách trong sự thấu hiểu.

Thông qua phần trình diễn này, Khánh Thi-Phan Hiển mong muốn giới thiệu thêm khả năng biểu đạt nghệ thuật của khiêu vũ thể thao, bên cạnh tính cạnh tranh và những yêu cầu kỹ thuật thường thấy trên sàn đấu.

Giữ vai trò dẫn dắt cảm xúc xuyên suốt MV là giọng hát của Lệ Quyên. Với phong cách thể hiện những bản tình ca sâu lắng, nữ ca sĩ truyền tải nội dung ca khúc qua cách xử lý giai điệu, nhấn nhá và thay đổi sắc thái ở từng đoạn nhạc.

“Giá như anh là em” khai thác câu chuyện về mong muốn được lắng nghe, sẻ chia và đặt mình vào vị trí của người mình yêu. Những cảm xúc này được thể hiện song song bằng âm nhạc và vũ đạo, tạo sự kết nối giữa giọng hát của Lệ Quyên với phần trình diễn của Khánh Thi-Phan Hiển.

Ở những đoạn nhạc nhẹ nhàng, các chuyển động được tiết chế, tập trung vào sự mềm mại và tương tác giữa hai nhân vật. Khi giai điệu chuyển sang cao trào, bài diễn sử dụng những động tác có biên độ lớn hơn nhằm thể hiện sự giằng co trong cảm xúc.

Việc thực hiện thêm phiên bản vũ đạo cho MV cũng mở ra một cách tiếp cận khác đối với sản phẩm âm nhạc, trong đó nghệ thuật khiêu vũ thể thao giữ vai trò kể chuyện thay vì chỉ là yếu tố minh họa.

Ca khúc “Giá như anh là em” do Hùng Quân sáng tác, Vĩnh Tâm hòa âm. Lê Quang đảm nhiệm vai trò sản xuất âm nhạc, Minh Quân phụ trách sản xuất giọng hát và Lâm Bảo Châu giữ vai trò quản lý dự án.

Phiên bản vũ đạo của MV dự kiến phát hành tối 15/10, đánh dấu sự kết hợp giữa ca sĩ Lệ Quyên và cặp đôi Khánh Thi-Phan Hiển, đồng thời góp phần đưa hình ảnh khiêu vũ thể thao đến gần hơn với khán giả thông qua một sản phẩm âm nhạc.