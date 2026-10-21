Khánh Thi làm nàng thơ nước Pháp, lời nhận xét của Phan Hiển khiến cô than trời

Trên trang cá nhân, Khánh Thi hài hước kể lại câu chuyện phía sau bộ ảnh mà cô từng ấp ủ với mong muốn hóa thân thành nàng thơ nước Pháp.

Nữ kiện tướng dancesport cho biết cô vốn yêu thích hình ảnh những cô gái Pháp ngày xưa trong những chiếc váy bồng bềnh, mang vẻ đẹp dịu dàng, lãng mạn giữa những vườn hoa thơ mộng.

Vì thế, cô quyết định đầu tư thực hiện một bộ ảnh để đời, thỏa mãn mong muốn một lần được hóa thân thành hình tượng mình yêu thích.

Tuy nhiên, phản ứng của Phan Hiển sau khi xem ảnh lại khiến Khánh Thi không khỏi bất ngờ. Thay vì dành lời khen cho diện mạo thơ mộng của vợ, anh ngắm nghía một hồi rồi nhận xét cô trông giống một cô gái Hà Lan hơn.

Chưa dừng lại ở đó, Phan Hiển còn tiếp tục đưa ra kết luận khiến bà xã dở khóc dở cười khi cho rằng hình ảnh ấy giống một cô gái vắt sữa bò. Lý do anh đưa ra cũng rất thực tế: Khánh Thi đã thành công trong việc vắt sữa nuôi ba người con.

Trước màn nhận xét có phần phũ phàng nhưng đầy tính hài hước của chồng, Khánh Thi chỉ biết than trời vì giấc mơ làm nàng thơ nước Pháp bỗng chốc biến thành danh hiệu cô vắt sữa bò tại gia.

Cô hài hước cho rằng mình đã bỏ tiền đầu tư một bộ ảnh để đời, còn Phan Hiển chỉ cần xem miễn phí đã có thể trao cho vợ một danh hiệu khó quên, kèm theo thành tích nuôi lớn ba con.

Câu chuyện khiến bộ ảnh tâm huyết của Khánh Thi phải nằm im suốt một năm. Phải đến dịp 20/10, cô mới quyết định đưa những hình ảnh này trở lại mạng xã hội, đồng thời nhờ mọi người phân xử xem mình có chút dáng vẻ nàng thơ nước Pháp hay không, hay nhận xét của ông xã mới thực sự chính xác.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.