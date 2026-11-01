Khánh Thi báo tin về chồng kém 11 tuổi

Khánh Thi là một trong những tên tuổi nổi bật của làng dancesport Việt Nam, đồng thời được nhiều khán giả quan tâm bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên Phan Hiển. Mới đây, nữ kiện tướng tiếp tục thu hút sự chú ý khi thông báo tin về quá trình ông xã kém 11 tuổi tích cực chuẩn bị cho một sự kiện thể thao quan trọng sắp tới.

Cụ thể, Khánh Thi đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Phan Hiển miệt mài tập luyện để hướng đến sự kiện thể thao lớn. Nữ kiện tướng cho biết thời gian qua, ông xã duy trì cường độ tập luyện đều đặn, gần như không ngừng nghỉ để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải đấu.

"Sắp đến Đại hội Thể thao toàn quốc, ông xã mình tập luyện không ngừng nghỉ", Khánh Thi chia sẻ.

Khánh Thi báo tin về tình hình của Phan Hiển trước khi bước vào sự kiện thể thao lớn.

Về phần mình, Phan Hiển cũng chia sẻ những khoảnh khắc tích cực chuẩn bị cho lịch trình thi đấu sắp tới. Nam kiện tướng cho biết anh thường tận dụng khoảng thời gian buổi trưa để lên sân thượng tập luyện. Bên cạnh việc duy trì các bài tập chuyên môn, Phan Hiển còn thực hiện những phương pháp phù hợp nhằm kiểm soát cân nặng, giúp cơ thể đạt trạng thái tốt nhất cho quá trình tập luyện và thi đấu.

Dù đã có nhiều năm hoạt động chuyên nghiệp và sở hữu không ít thành tích đáng chú ý, Phan Hiển vẫn cho thấy sự nghiêm túc với công việc. Bên dưới những chia sẻ của Khánh Thi và Phan Hiển, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự chăm chỉ của nam kiện tướng. Khán giả gửi lời chúc anh có sự chuẩn bị thuận lợi, giữ được thể trạng tốt và đạt kết quả như mong đợi tại sự kiện thể thao sắp tới. Bên cạnh đó, sự đồng hành của Khánh Thi cũng nhận được nhiều sự chú ý, khi nữ kiện tướng không chỉ là người bạn đời mà còn luôn thấu hiểu công việc, đam mê và áp lực của chồng.

Phan Hiển tích cực tập luyện, chuẩn bị cho sự kiện thể thao sắp tới.

Khánh Thi và Phan Hiển được xem là một trong những cặp đôi đặc biệt của làng giải trí Việt. Cả hai bén duyên nhờ dancesport và cùng trải qua nhiều năm gắn bó trước khi chính thức xây dựng tổ ấm. Khoảng cách 11 tuổi từng khiến chuyện tình của họ nhận được nhiều bàn luận, song theo thời gian, cặp đôi đã chứng minh sự bền chặt bằng cuộc sống hôn nhân ổn định.

Hiện tại, Khánh Thi và Phan Hiển đã có 3 con. Bên cạnh công việc và những hoạt động liên quan đến dancesport, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên gia đình. Dù có lịch trình bận rộn, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn cố gắng dành thời gian cho các con, từ việc đưa đón, chăm sóc đến đồng hành trong những cột mốc quan trọng.

Khánh Thi và Phan Hiển duy trì hôn nhân hạnh phúc suốt nhiều năm qua.

Sau nhiều năm bên nhau, hôn nhân của Khánh Thi và Phan Hiển vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Thay vì thường xuyên xuất hiện với những lời nói hoa mỹ, cả hai lựa chọn chia sẻ cuộc sống qua những khoảnh khắc gần gũi, từ công việc, tập luyện cho đến sinh hoạt gia đình.