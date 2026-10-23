Các đại biểu tham quan SHTP ATP Lab. (Ảnh: CAO TÂN)

Ngày 23/10, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành Xưởng thực hành Đóng gói và Kiểm thử vi mạch (SHTP ATP Lab). Đây là sự kiện đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực nâng cao năng lực hạ tầng đào tạo thực hành công nghệ cao của thành phố.

Xưởng được hình thành trên cơ sở khai thác 13 mô-đun máy móc, thiết bị thuộc dây chuyền đóng gói và kiểm thử vi mạch do Intel Products Việt Nam trao tặng. Hệ thống được bố trí trong không gian thực hành có phòng sạch ISO 8, giúp người học tiếp cận điều kiện kỹ thuật và quy trình vận hành đặc thù của ngành công nghiệp bán dẫn.

Khác với hình thức đào tạo chủ yếu dựa trên lý thuyết và mô phỏng, SHTP ATP Lab tạo điều kiện để sinh viên, kỹ sư và kỹ thuật viên thực hành trên thiết bị công nghiệp, từng bước hình thành kỹ năng vận hành, kiểm soát quy trình, đánh giá chất lượng và xử lý sự cố kỹ thuật.

Đại biểu tham quan SHTP ATP Lab. (Ảnh: CAO TÂN)

Cụm dây chuyền đóng gói chip Flip-Chip Ball Grid Array (FCBGA) là một trong những điểm nổi bật của xưởng. Công nghệ này sử dụng các mấu hàn vi mô để kết nối trực tiếp chip với đế đóng gói, hỗ trợ tăng mật độ kết nối, cải thiện hiệu quả truyền tín hiệu và đáp ứng yêu cầu của các sản phẩm vi mạch hiệu năng cao.

Dây chuyền gồm 10 máy tự động hóa, thực hiện liên tiếp các công đoạn từ nạp khay đến đóng gói, cấp chất trợ hàn, gắn chip, kiểm tra quang học, gia nhiệt tạo mối hàn đến kiểm tra, phân loại và nạp khay thành phẩm.

Thông qua hệ thống này, người học có thể tiếp cận quy trình lắp ráp, đóng gói chip, thực hành vận hành dây chuyền tự động, tìm hiểu các thông số kỹ thuật và nguyên tắc kiểm soát chất lượng trong môi trường sản xuất.

Bên cạnh cụm máy đóng gói, SHTP ATP Lab còn được trang bị hệ thống kiểm thử tự động Advantest T2000 kết hợp Handler Delta Pyramid 6200, phục vụ đo kiểm các tham số điện, đánh giá chức năng vi mạch và thực hành quy trình kiểm thử sản phẩm.

Nghi thức khánh thành SHTP ATP Lab. (Ảnh: CAO TÂN)

Hệ thống kiểm tra quang học ICOS CI-T130 ứng dụng công nghệ thị giác máy tính để phát hiện các khuyết tật ngoại quan như nứt, lỗi hàn và những vấn đề liên quan đến chất lượng bề mặt, mã khắc trên chip.

Sự kết hợp giữa các cụm máy đóng gói và kiểm thử giúp người học có cái nhìn trực quan về những công đoạn quan trọng của giai đoạn hậu kỳ (Back-end) trong chuỗi giá trị bán dẫn.

Trên nền tảng thiết bị hiện có, SHTP ATP Lab định hướng tổ chức đào tạo cho các nhóm vị trí như kỹ sư quy trình lắp ráp, kỹ sư đo kiểm bán dẫn, kỹ sư quản lý chất lượng và kỹ thuật viên vận hành, bảo trì thiết bị.

Phát biểu tại sự kiện, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sự ra đời của SHTP ATP Lab mang ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với định hướng phát triển của Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Hệ thống thiết bị này giúp từng bước hình thành hệ sinh thái đào tạo vi mạch bán dẫn hoàn chỉnh hơn, tạo sự kết nối nhịp nhàng giữa các công đoạn từ thiết kế, sản xuất thử nghiệm đến đóng gói và kiểm định.

Định hướng này bám sát mục tiêu hình thành Trung tâm đào tạo vi mạch bán dẫn phía nam theo Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn của Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham quan SHTP ATP Lab. (Ảnh: CAO TÂN)

“Giá trị lớn nhất của thiết bị không chỉ nằm ở chỗ được trao tặng, mà ở năng lực con người được hình thành, những chương trình đào tạo được khai thác và những kết quả nghiên cứu được tạo ra từ việc vận hành hệ thống”, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kỳ Phùng nhấn mạnh.

SHTP ATP Lab được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán cốt lõi: thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo lý thuyết và yêu cầu kỹ thuật thực tế tại doanh nghiệp. Sinh viên, học viên và kỹ sư từ đây có cơ hội rèn luyện kỹ năng thao tác, tuân thủ quy trình an toàn và vận hành máy móc đúng tiêu chuẩn công nghiệp.